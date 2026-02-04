Argentina recibirá en los próximos días una misión del FMI para la segunda revisión del acuerdo

Durante su estadía, los representantes del FMI mantendrán reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía, del Banco Central de la República Argentina (BCRA), empresarios y dirigentes de la CGT. El escenario político está atravesado, además, por el intento del oficialismo de aprobar en el Senado la reforma laboral, uno de los aspectos contemplados dentro de la evaluación del programa.