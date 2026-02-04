La Selección Argentina ya definió donde hará base en el Mundial 2026

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya tiene un punto fijo en el mapa para la Albiceleste. Tras una serie de inspecciones técnicas y un análisis detallado de logística, distancias y comodidades, la Selección Argentina confirmó que hará base en Kansas City durante gran parte de la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
La decisión fue tomada por el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, luego de varios viajes de evaluación realizados por integrantes clave del staff. El preparador físico Luis Martín, su alterno Juan Tamone y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas encabezaron las visitas que desembocaron en un informe final concluyente que indica que Kansas City reúne las mejores condiciones para instalar el centro de operaciones del seleccionado.
Según comunicó oficialmente la AFA, el principal motivo de la elección fue la combinación entre infraestructura de primer nivel y una ubicación estratégica dentro del territorio estadounidense. La cercanía relativa con las sedes de los partidos de la fase inicial y un entorno más tranquilo para el trabajo cotidiano del plantel terminaron de inclinar la balanza.
Aunque todavía no fue anunciado de manera formal, todo indica que el predio de entrenamiento elegido será el del Sporting Kansas City, una de las instituciones mejor equipadas de la MLS. Como alternativa, también se evaluaron las instalaciones del Kansas City Current, equipo femenino que compite en la NWSL, ambas muy bien valoradas por el cuerpo técnico por su nivel de servicios y comodidades.
La planificación contempla que la delegación argentina inicie su concentración el 1 de junio, ya con la lista definitiva de jugadores confirmada. Desde allí, el plantel se moverá para disputar los encuentros correspondientes al Grupo J, que ya tiene calendario y sedes definidos.
En la fase de grupos, Argentina jugará un partido en Kansas City y dos en Dallas. El debut será el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) frente a Argelia, en el estadio de Kansas City. Luego, el lunes 22 de junio a las 14, se medirá con Austria en Dallas, y cerrará la primera fase el sábado 27 de junio a las 23 ante Jordania, también en esa ciudad. En caso de finalizar en el primer puesto del grupo, el recorrido continuaría en sedes como Miami, Atlanta y New York/New Jersey.
Ubicada en el Medio Oeste de Estados Unidos, Kansas City se destaca por su posición casi central dentro del país, en la confluencia de los ríos Kansas y Misuri. Con un clima que combina rasgos subtropicales y continentales (veranos calurosos y húmedos incluidos), la ciudad ofrece un contexto que el cuerpo técnico considera adecuado para la preparación física y mental del equipo.