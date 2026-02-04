La Selección Argentina ya definió donde hará base en el Mundial 2026

En la fase de grupos, Argentina jugará un partido en Kansas City y dos en Dallas. El debut será el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) frente a Argelia, en el estadio de Kansas City. Luego, el lunes 22 de junio a las 14, se medirá con Austria en Dallas, y cerrará la primera fase el sábado 27 de junio a las 23 ante Jordania, también en esa ciudad. En caso de finalizar en el primer puesto del grupo, el recorrido continuaría en sedes como Miami, Atlanta y New York/New Jersey.