¿Quién es la ex Casi Ángeles que anunció su embarazo y conmovió a todos?

En el tierno texto, la joven recordó: "A los 29 años, como mi mamá. Un 11 de diciembre me enteré que venías en camino y me cambió la vida para siempre".

Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

La recordada ficción de Cris Morena, emitida originalmente por Telefe, regresa a la memoria colectiva tras conocerse una novedad de su elenco. Casi Angeles marcó a aquellos jóvenes que en su momento siguien día a día la historia a lo largo de sus cuatro temporadas".

La actriz Guadalupe Antón, quien interpretó a la pequeña Alelí, utilizó su perfil digital para confirmar la llegada de un bebé. En el tierno texto, la joven recordó: "A los 29 años, como mi mamá. Un 11 de diciembre me enteré que venías en camino y me cambió la vida para siempre".

Sentimientos y apoyo en la dulce espera

La noticia generó asombro inmediato entre quienes siguen la carrera de la joven artista. El proceso interno que atraviesa resulta sumamente especial y movilizante. Ella asegura: "Hay algo profundamente hermoso ocurriendo adentro mío, y lo siento desde el primer minuto que me enteré que estabas conmigo".

Dicha transformación involucra tanto el bienestar físico como el plano sentimental de la protagonista. Aquella etapa describe sensaciones únicas mientras transita cambios constantes en su realidad diaria. La mujer manifestó: "Algo que no se puede explicar del todo, que se siente en el cuerpo, en el corazón y en cada pensamiento nuevo que aparece".

El futuro padre, Mati Merniez, ocupa un rol fundamental brindando seguridad y armonía absoluta. Guadalupe Antón destacó la compañía constante de su pareja frente a este desafío vital. La intérprete sostuvo: "Y si hay algo que siempre supe, es que desde el primer momento que te vi supe que quería ser mamá con vos".

Una dedicatoria conmovedora y el cariño del público

Dicho anuncio ocurrió durante una jornada cargada de emociones profundas y recuerdos familiares. La fecha seleccionada posee una conexión espiritual con un ser amado que ya no está presente físicamente. Con mucha sensibilidad, la joven afirmó: "Esto recién empieza. Elegí el dia de tu cumpleaños, hoy 3 de febrero, para contárselo a todo el mundo y para regalártelo a vos, te amo con mi alma Olivia, felices 11 años en donde quiera que estés".

Los seguidores del programa reaccionaron con inmensa alegría ante la futura maternidad de la actriz. Varios usuarios escribieron frases como "Alelí va ser mamá" o destacaron que su infancia quedó grabada por aquel programa. Incluso el actor Gastón Dalmau se sumó a los festejos virtuales con palabras llenas de afecto. El artista comentó: "Felicitaciones Guadi! Vas a ser una gran mamá".

Comentarios