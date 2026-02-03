Peter Lanzani rompió el silencio tras su intervención quirúrgica: qué le pasó y cómo está

Peter Lanzani, conocido por su trayectoria en el cine y televisión, ingresó con urgencia al Sanatorio de Colegiales tras una descompensación repentina. Sus médicos confirmaron un cuadro clínico vinculado a la apendicitis, lo cual derivó en intervención inmediata. Al respecto, su representante Javier Braier comentó que “Peter está bien, ya hasta fue dado de alta” para transmitir calma.
La información generó preocupación inicial cuando diversas fuentes indicaron que “le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas” antes de decidir el paso por el quirófano. El actor de Argentina, 1985 llegó al centro asistencial en silla de ruedas acompañado por su pareja sentimental. Según trascendió en medios televisivos, los especialistas “pensaron que iban a tener que operarlo” debido a la fiebre aguda presentada durante las primeras horas.
Un postoperatorio favorable para Peter Lanzani
La cirugía ocurrió el domingo pasado bajo un estricto control facultativo. Javier Braier señaló que “ayer, lunes en la noche ya estaba bien y ahora se está yendo del sanatorio”. Esta rápida mejoría permitió al intérprete retomar su descanso hogareño de forma anticipada.
El protagonista de Casi Ángeles utilizó sus redes sociales para romper el silencio y llevar tranquilidad. En su publicación, el joven artista escribió: “Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa. Informando con la verdad...#pitynews”. Los fanáticos celebraron el mensaje directo mediante el cual desmintió rumores alarmistas sobre su condición física actual.
Proyectos cinematográficos en el horizonte de Peter Lanzani
El bache de salud sucede en medio de importantes anuncios laborales vinculados a la plataforma Netflix. Santiago Mitre dirigirá al intérprete en una trama oscura donde compartirá pantalla con Verónica Llinas. Sobre este nuevo desafío, el joven aseguró: “Aceptar este personaje es aceptar una incomodidad desde el primer día”. El papel requiere una exploración profunda sobre mecanismos de manipulación y traición psicológica.
Además de su faceta actoral, el artista desarrolla su ópera prima basada en la vida del músico Luca Prodan. Peter Lanzani admitió que la producción avanza lentamente porque se realiza “a pulmón” con mucho esfuerzo personal. Allegados a la filmación describen esta tarea como “un sueño de Peter” que busca honrar al mítico líder de Sumo. La responsabilidad ética guía cada paso creativo del director debutante en esta etapa profesional.