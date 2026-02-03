Peter Lanzani rompió el silencio tras su intervención quirúrgica: qué le pasó y cómo está

La información generó preocupación inicial cuando diversas fuentes indicaron que “le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas” antes de decidir el paso por el quirófano. El actor de Argentina, 1985 llegó al centro asistencial en silla de ruedas acompañado por su pareja sentimental. Según trascendió en medios televisivos, los especialistas “pensaron que iban a tener que operarlo” debido a la fiebre aguda presentada durante las primeras horas.