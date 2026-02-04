Roberto Pettinato rompió el silencio tras el escándalo con Charly García: qué dijo y qué omitió

En los últimos días, un escándalo sacudió al ambiente del rock y el espectáculo en Argentina: la periodista Fernanda Iglesias aseguró en el programa Puro Show que Roberto Pettinato no solo habría estado involucrado sentimentalmente con Mecha Iñigo, pareja de Charly García, sino que también habría utilizado dinero del propio músico para financiar su disco Pettinato Plays García sin devolverlo.