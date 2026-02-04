Roberto Pettinato rompió el silencio tras el escándalo con Charly García: qué dijo y qué omitió

En los últimos días, un escándalo sacudió al ambiente del rock y el espectáculo en Argentina: la periodista Fernanda Iglesias aseguró en el programa Puro Show que Roberto Pettinato no solo habría estado involucrado sentimentalmente con Mecha Iñigo, pareja de Charly García, sino que también habría utilizado dinero del propio músico para financiar su disco Pettinato Plays García sin devolverlo.
La acusación generó una intensa discusión pública sobre lealtad, vínculos personales y manejos financieros en el entorno de uno de los íconos del rock argentino, especialmente considerando la frágil salud que ha atravesado García en los últimos años y la cercanía de Iñigo con él.
¿Qué dijo Roberto Pettinto sobre el escándalo con Charly García?
Tras casi una semana de silencio, Roberto Pettinato decidió dar su versión a la prensa y a través de un audio enviado a periodistas. El músico y conductor desestimó las declaraciones de Iglesias, calificándolas de falsas y atribuyéndolas a un ánimo de resentimiento y distorsión de los hechos.
Pettinato se centró en negar cualquier irregularidad financiera: aseguró que el álbum homenaje a García fue financiado con su propio dinero y el de un compañero desde Nueva York, y que no recibió ni utilizó fondos provenientes de Charly. Además, explicó que su intención al hablar era evitar “malos entendidos” sobre su relación personal con la panelista.
Sin embargo, en su descargo omnipresente un punto clave de la controversia: Pettinato no se refirió de manera clara ni desmintió directamente el supuesto vínculo sentimental con Mecha Iñigo mientras ella estaba en pareja con García, un aspecto que había encendido aún más el foco mediático.
El enfrentamiento mediático escaló con respuestas cruzadas: Iglesias, por su parte, rechazó rotundamente haber mantenido una relación amorosa con Pettinato y desafió al músico a decirlo abiertamente si así fue, enfatizando que su vínculo con él fue únicamente laboral.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa el cruce entre la vida privada de los artistas y su exposición pública, así como la manera en que la farándula y los programas de espectáculos amplifican controversias que involucran figuras emblemáticas de la cultura popular argentina.