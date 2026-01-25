Charly García reapareció en Punta del Este y revolucionó un show de León Gieco y Agarrate Catalina

García arribó acompañado por su histórico amigo Fabián Zorrito Von Quintiero y por Leandro Quiroga Ferreres. En el aeropuerto de Punta del Este lo aguardaban fanáticos, periodistas y amigos. El equipo de Farándula Show registró el momento en que, tras los saludos y una breve charla con la prensa, Charly bromeó sobre la posibilidad de descansar o incluso de tocar junto al Zorrito. Luego, el grupo organizó la agenda de la noche: primero una parada en el hotel para recuperarse del viaje y más tarde el encuentro con la música en el mítico local de Punta Ballena.