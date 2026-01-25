Charly García reapareció en Punta del Este y revolucionó un show de León Gieco y Agarrate Catalina
El ícono del rock argentino llegó de manera imprevista a Punta Ballena y su sola presencia transformó una noche de música en un momento inolvidable, en el marco del 30° aniversario del Festival Medio y Medio.
El verano en Punta del Este tuvo este fin de semana un momento tan inesperado como profundamente emotivo. Charly García reapareció en público y volvió a demostrar que su magnetismo permanece intacto. El músico sorprendió al presentarse de manera imprevista en Punta Ballena, durante un show de su amigo León Gieco, quien compartía escenario con la murga uruguaya Agarrate Catalina.
La presencia del ícono del rock argentino marcó la noche y regaló una postal imborrable para el público y los artistas. Charly llegó en silla de ruedas, vestido de negro y con anteojos oscuros, sonriente y gestual, despertando una ovación inmediata y un clima de emoción que atravesó todo el espectáculo.
Aunque no hubo una aparición sobre el escenario, la expectativa por un posible gesto musical acompañó cada momento. La sola presencia de García revolucionó a los presentes y alimentó la sensación de estar viviendo una noche única, anticipo de días de descanso, reencuentros y, quizás, nuevas sorpresas musicales. Para quienes estaban allí, la escena fue también un recordatorio del vínculo especial que Charly mantiene con el público uruguayo, que lo celebra cada vez que cruza el Río de la Plata.
El impacto del momento se potenció por los lazos que unen a García con otros referentes de la música argentina y uruguaya. El cruce con León Gieco, Agarrate Catalina y Fabián “Zorrito” Von Quintiero en una misma velada fue una muestra del valor de la amistad, la complicidad y la historia compartida dentro y fuera de los escenarios. Protagonistas de algunas de las páginas más recordadas del rock nacional, los músicos se reencontraron esta vez desde el costado del escenario, disfrutando juntos de la música.
La llegada de Charly al Este uruguayo fue mucho más que la aparición de una leyenda: se convirtió en un verdadero bálsamo emocional en una noche atravesada por cruces simbólicos entre generaciones, estilos y territorios del Río de la Plata. Mientras Gieco y la murga desplegaban un repertorio potente y popular, la emoción creció cuando el público advirtió la presencia del ídolo, que saludó, sonrió y se dejó fotografiar en medio de aplausos y gritos de admiración.
García arribó acompañado por su histórico amigo Fabián Zorrito Von Quintiero y por Leandro Quiroga Ferreres. En el aeropuerto de Punta del Este lo aguardaban fanáticos, periodistas y amigos. El equipo de Farándula Show registró el momento en que, tras los saludos y una breve charla con la prensa, Charly bromeó sobre la posibilidad de descansar o incluso de tocar junto al Zorrito. Luego, el grupo organizó la agenda de la noche: primero una parada en el hotel para recuperarse del viaje y más tarde el encuentro con la música en el mítico local de Punta Ballena.
La presencia del músico se dio además en el marco de los 30 años del Festival Medio y Medio, que programó junto a la producción de Charly una serie de jornadas especiales. Las celebraciones incluyen al propio artista, al festival y al cumpleaños número 60 de Von Quintiero, que tendrá su noche especial el próximo martes. De este modo, la edición aniversario del evento se consolida como escenario de reencuentros, emociones y postales históricas, con figuras centrales de la música argentina y uruguaya compartiendo una misma celebración.