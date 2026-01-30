"Unidad de Vivienda Tucumán": las claves del nuevo indicador que aplicará el IPV

El Gobierno avanzó con una medida de fondo que apunta a mejorar los números en el recupero por los programas habitacionales generados por la Provincia.
.A través de la resolución 35/2026 del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV), se estableció la creación de la Unidad de Vivienda Tucumán (UVT), un indicador que comenzará a regir especialmente en las futuras adjudicaciones a cuenta del organismo, aunque no se descarta que también pueda ser aplicada en casos puntuales a entregas concretadas con anterioridad.
El instrumento, rubricado por el interventor Hugo Cabral, recibió este jueves el visto bueno del Tribunal de Cuentas (TC), a través del acuerdo 30/26, con lo que sólo restan los últimos detalles para su implementación.
En concreto, la medida implica la creación de la UVT “como unidad de cuenta no monetaria”. Su objetivo, entonces, es expresar “el valor de las viviendas, créditos, aportes y demás operaciones económicas” administradas por el IPVyDU.
Este indicador, según la resolución, constituye un indicador que toma como referencia las Unidades de Vivienda (UVIs), un dato que “se actualiza mensualmente en función del Coeficiente de Ajuste del Índice del Costo de la Construcción (CAICC)”. El valor de la Unidad de Vivienda Tucumán representará así “una medida técnica para expresar y comparar los valores habitacionales en términos reales”.
El artículo 3° de la disposición firmada por Cabral aclara que la UVT “no es una moneda de curso legal, sino una “unidad de referencia, que servirá como base para la valuación y formulación de futuras operatorias, financieras, crediticias y administrativas del Instituto”.
Por otro lado, el método de actualización, publicación, equivalencia en pesos y mecanismos de aplicación de la UVT serán definidos mediante una nueva resolución, de carácter técnico, que está pendiente de oficialización.
El Tribunal de Cuentas, tras la intervención de ingenieros, contadores fiscales y otras áreas profesionales, determinó que el IPV tiene “competencia específica, exclusiva y excluyente a los fines de determinar la metodología mediante la cual se fijarán valores de viviendas, créditos, aportes y demás operaciones económicas” a su cargo, señala el acuerdo firmado por Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal.
Durante el análisis de la resolución 35/2026, además, se contempló los argumentos dados por el organismo respecto al objetivo de “dar respuesta técnica a la creciente pérdida del valor real de los créditos de los administrados, consecuencia de la inflación y de la insuficiencia del sistema de actualización de cuotas”. Así, la Unidad de Vivienda Tucumán se planteó “como una unidad de referencia, que servirá como base para la valuación y formulación de futuras operatorias financieras y crediticias del Instituto”, indicó la repartición.
Esto había sido reflejado por el propio Cabral durante una entrevista con LG Play, a mediados de 2025, cuando advirtió que en ese entonces registraba un padrón financiero de unas 20.000 cuentas, de las cuales unas 10.000 “son con menos de $1.000” por mes, había dicho el interventor del Instituto
La creación de la Unidad de Vivienda Tucumán, en ese sentido, fue promovida con el criterio de que un inmueble “es un bien social y escaso”, por lo que resulta clave “recuperar la inversión para reinvertirla”, aunque considerando a la vez la alternativa de recurrir a los subsidios en los casos que se justifique.
El nuevo sistema de cuota, una vez vigente, se moverá en función del costo de la construcción (con variables como materiales y mano de obra), información que recolecta el Indec y envía al Banco Central, que publica el UVI, explicaron desde la repartición.
Con el visto bueno del TC y tras el cierre del receso administrativo, la repartición avanzará con más definiciones sobre la nueva herramienta. Pero la Unidad de Valor Tucumán ya está en vías de ser implementada.