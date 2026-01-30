"Unidad de Vivienda Tucumán": las claves del nuevo indicador que aplicará el IPV

Durante el análisis de la resolución 35/2026, además, se contempló los argumentos dados por el organismo respecto al objetivo de “dar respuesta técnica a la creciente pérdida del valor real de los créditos de los administrados, consecuencia de la inflación y de la insuficiencia del sistema de actualización de cuotas”. Así, la Unidad de Vivienda Tucumán se planteó “como una unidad de referencia, que servirá como base para la valuación y formulación de futuras operatorias financieras y crediticias del Instituto”, indicó la repartición.