De los festivales al "tiny desk": los jóvenes vuelven a marcar el pulso de las tendencias

Lo que antes era una estrategia de visibilidad -el auspicio de shows y eventos- hoy se transformó en una apuesta por la pertenencia. Las empresas ya no buscan solo exhibir su logo, sino integrarse en una comunidad vibrante, digital y emocionalmente conectada. En este nuevo mapa, los jóvenes son los protagonistas, y las marcas que logran entender sus códigos ganan un espacio de legitimidad difícil de conseguir por otros medios.