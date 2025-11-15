De los festivales al "tiny desk": los jóvenes vuelven a marcar el pulso de las tendencias

La cultura joven vuelve a marcar el pulso de las tendencias y redefine cómo las marcas se vinculan con su público. Desde propuestas intimistas al estilo tiny desk hasta grandes festivales y microencuentros que combinan música, arte y experiencias inmersivas, el nuevo escenario apunta a un mismo objetivo: crear momentos auténticos de conexión directa con la gente.
Lo que antes era una estrategia de visibilidad -el auspicio de shows y eventos- hoy se transformó en una apuesta por la pertenencia. Las empresas ya no buscan solo exhibir su logo, sino integrarse en una comunidad vibrante, digital y emocionalmente conectada. En este nuevo mapa, los jóvenes son los protagonistas, y las marcas que logran entender sus códigos ganan un espacio de legitimidad difícil de conseguir por otros medios.
“Tratamos de integrar propuestas que tengan un propósito claro y que aporten valor. Desde experiencias inmersivas hasta beneficios concretos, lo que realmente conecta es aquello que resulta útil y divertido para el público. La clave está en que el evento y la experiencia sean los verdaderos protagonistas”, explicó Martín Faicht, jefe de Marketing y Comunicación de La Segunda Seguros.
El desafío para las marcas pasa por entrar con respeto, creatividad y sentido, evitando forzar su presencia. En lugar de imponerse, deben acompañar. Así, los festivales y recitales se convierten en espacios donde las compañías pueden asociarse con valores como libertad, innovación, disfrute y autenticidad.
Durante este año, distintas firmas apostaron a ese modelo de integración en festivales y shows en todo el país, combinando experiencia, arte y cercanía con el público. En uno de los eventos más convocantes, por ejemplo, los asistentes pudieron acceder a espacios interactivos, murales en vivo y zonas de descanso pensadas para disfrutar del espectáculo de una forma más personal.
“Acompañamos shows de artistas como Duki y Lali en Rosario, además de eventos como el Festival Bandera y Rockonquista. Estas experiencias nos permiten estar cerca de la música en vivo y de las emociones que genera. Lo importante es sumar desde un lugar genuino, acompañando lo que al público le apasiona”, agregaron desde la compañía.
El aprendizaje es claro: las marcas que logran integrarse naturalmente en la cultura -sin invadirla- son las que terminan ganando el corazón de una audiencia joven que valora lo auténtico, lo fresco y lo real.