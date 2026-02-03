Un proyecto busca regular el consumo de drogas ilícitas por parte de funcionarios públicos en Tucumán

Bajo esta propuesta, la negativa injustificada a someterse al test sería legalmente equivalente a un resultado positivo, con la activación de los protocolos establecidos por las autoridades según corresponda. La reforma ampliaría el alcance de los controles y se incorporaría, de manera obligatoria, a funcionarios de los tres poderes: el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Tribunal de Cuentas y personal jerárquico del sistema penitenciario.