Test de personalidad: el cristal que elijas te dará el empujón para avanzar

Las culturas antiguas como los egipcios, los griegos y los mayas utilizaban piedras y cristales en algunos rituales. La belleza y propiedades protectoras que se creía que tenían les servía para curar o guiar el espíritu. Hasta hoy hay personas que conservan estas tradiciones espirituales que se remontan a miles de años atrás. Este test de personalidad, basado en la conexión que sientas con cualquiera de estas piedras, te dejará un mensaje que puede ser crucial para tu futuro inmediato.
Existen corrientes espirituales en la actualidad que consideran que cada uno de los elementos que nos rodean están atravesados por energía vibrante, incluso las piedras. Cada una tiene una frecuencia vibratoria única que puede influir sobre tu aura o tus chakras y ayudarte a equilibrar aspectos que te cuesta controlar.
Si sos de las personas que creen que las piedras y cristales ayudan a promover estados mentales y emocionales como la calma, el coraje y el amor, este test es para vos.
Test de personalidad de los cristales
Lo primero que tendrás que hacer será observar detenidamente la siguiente imagen hasta que decidas con cuál de las tres piedras sentís que conectás mejor o que te llama la atención.
Opción 1. El amor propio como prioridad
El amor propio tiene que ser tu prioridad, trabajá en él para ser más fuerte. Tenés que ser amable con vos mismo sin prejuicios. Es importante que te trates mejor y recuerdes que sos suficiente tal y como sos. Vas a descubrir que hablarte con cariño y respeto ayuda a cambiar tu energía y tener experiencias positivas. Mirate al espejo y reconocé tu valor real sin necesidad de que nadie más te diga que valés. No necesitás afirmaciones externas.
Opción 2. La paz como guía
Tu guía tiene que ser la paz. Estar en paz es lo único que importa. Tomate un momento para respirar y dejá que todo se acomode y que fluya. Todo se va a solucionar, pero tendrás que tener calma para que eso suceda porque no todo es urgente ni debe ser resuelto de inmediato. Algunas situaciones que te inquietaban comenzarán a resolverse sin esfuerzo si elegís confiar en el equilibrio de la vida misma. La serenidad es hoy tu mejor aliada.
Opción 3. Las oportunidades como indicador
El éxito está a tu alcance y si estabas esperando un sí o un no, es un afirmativo definitivamente. Las oportunidades se van a presentar siempre que confíes en tu capacidad. Tenés potencial para no dejar que se pierdan las buenas oportunidades. Se vienen momentos de avances importantes porque el universo te abrirá puertas que esperabas hace tiempo. La clave está en creer que eso que se te presenta está delante tuyo para que lo tomes con soltura y seguridad.