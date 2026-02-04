Secciones
SociedadClima y ecología

Alerta: ¿cuándo vuelve a llover esta semana en las distintas provincias del país?

El avance de dos sistemas frontales fríos marcará el tiempo en los próximos días, con lluvias, chaparrones y tormentas en distintas regiones del país.

Vuelven las tormentas a la zona central del país Vuelven las tormentas a la zona central del país Clarín
Por LA GACETA Hace 3 Hs

Después de días marcados por el calor intenso, el clima en gran parte del país podría dar un giro en las próximas horas. Aunque el cielo se mantiene estable en muchas provincias, los pronósticos anticipan que el ingreso de dos frente fríos traerá de vuelta las lluvias a la región central. 

Hay alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las provincias afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las provincias afectadas?

La incógnita ahora es cuándo y dónde volverá a llover. Según las previsiones meteorológicas para esta semana, distintas regiones del territorio nacional comenzarán a registrar inestabilidad, con lluvias y posibles tormentas que avanzarán de forma escalonada y afectarán a varias provincias en los próximos días.

Alerta: cuándo vuelve a llover esta semana en distintas provincias del país

El desplazamiento del primer sistema frontal frío sobre la franja central del país está previsto entre el miércoles y el jueves. Su avance provocará precipitaciones dispersas, con intensidad y cobertura variables, que alcanzarán principalmente a La Pampa, la provincia de Buenos Aires y sectores de Córdoba. En el sur de Santa Fe también se esperan lluvias, impulsadas por un mayor aporte de humedad en comparación con áreas vecinas.

Con el correr de los días, y especialmente hacia el fin de semana, el escenario cambiará con el ingreso de un segundo frente frío, favorecido por el debilitamiento del bloqueo. Este sistema tendrá una influencia más amplia, extendiéndose al Litoral, y favorecerá la aparición de lluvias, chaparrones y tormentas en gran parte del centro del país, que inicialmente serán puntuales pero luego se volverán más generalizadas.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
1

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Historias de policías buenos y de policías malos
2

Historias de policías buenos y de policías malos

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
3

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos
4

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”
5

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires
6

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Más Noticias
Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Para qué sirve tener romero en la mesa de luz y por qué recomiendan hacerlo

Para qué sirve tener romero en la mesa de luz y por qué recomiendan hacerlo

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Comentarios