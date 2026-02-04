Alerta: ¿cuándo vuelve a llover esta semana en las distintas provincias del país?

Después de días marcados por el calor intenso, el clima en gran parte del país podría dar un giro en las próximas horas. Aunque el cielo se mantiene estable en muchas provincias, los pronósticos anticipan que el ingreso de dos frente fríos traerá de vuelta las lluvias a la región central.
La incógnita ahora es cuándo y dónde volverá a llover. Según las previsiones meteorológicas para esta semana, distintas regiones del territorio nacional comenzarán a registrar inestabilidad, con lluvias y posibles tormentas que avanzarán de forma escalonada y afectarán a varias provincias en los próximos días.
Alerta: cuándo vuelve a llover esta semana en distintas provincias del país
El desplazamiento del primer sistema frontal frío sobre la franja central del país está previsto entre el miércoles y el jueves. Su avance provocará precipitaciones dispersas, con intensidad y cobertura variables, que alcanzarán principalmente a La Pampa, la provincia de Buenos Aires y sectores de Córdoba. En el sur de Santa Fe también se esperan lluvias, impulsadas por un mayor aporte de humedad en comparación con áreas vecinas.
Con el correr de los días, y especialmente hacia el fin de semana, el escenario cambiará con el ingreso de un segundo frente frío, favorecido por el debilitamiento del bloqueo. Este sistema tendrá una influencia más amplia, extendiéndose al Litoral, y favorecerá la aparición de lluvias, chaparrones y tormentas en gran parte del centro del país, que inicialmente serán puntuales pero luego se volverán más generalizadas.