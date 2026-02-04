Alerta: ¿cuándo vuelve a llover esta semana en las distintas provincias del país?

Con el correr de los días, y especialmente hacia el fin de semana, el escenario cambiará con el ingreso de un segundo frente frío, favorecido por el debilitamiento del bloqueo. Este sistema tendrá una influencia más amplia, extendiéndose al Litoral, y favorecerá la aparición de lluvias, chaparrones y tormentas en gran parte del centro del país, que inicialmente serán puntuales pero luego se volverán más generalizadas.