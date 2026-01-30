Gustavo Sáenz denunció una “dictadura del pensamiento” de Cristina Kirchner y cuestionó sanciones en el PJ

Críticas a las intervenciones y al “dedo” en el PJ

El mandatario salteño sostuvo que las decisiones tomadas desde la conducción nacional del PJ afectan la autonomía de los partidos provinciales y debilitan la democracia interna. En ese sentido, reclamó que Cristina Kirchner “les dé libertad a los partidos provinciales y se corra de una vez por todas”, y cuestionó que el peronismo sea utilizado “como una PyME familiar”.