Pagani y Caponio visitaron la obra del acueducto de Anfama, que presenta un avance del 80%

El rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, y el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, encabezaron una recorrida técnica por las obras de recuperación y mantenimiento en la toma de Anfama, en el marco del convenio interinstitucional firmado entre ambas instituciones en 2024. Durante la visita, las autoridades verificaron el importante avance de los trabajos que buscan optimizar el funcionamiento del acueducto que abastece a parte de Raco, El Siambón, La Sala, San Javier, Horco Molle y Yerba Buena. “Este acueducto brinda agua a lo largo de todo su recorrido de 29 km, y es una infraestructura clave para la comunidad”, señaló Pagani. El presidente de la SAT informó que la obra presenta “un avance cercano al 80%, con la finalización del trabajo de piedra en el azud y la recuperación total del ingreso de agua a las cámaras filtrantes y galerías”. Además, celebró que “el acueducto de Anfama está hoy operando al 100% de su capacidad”.
Líneas estratégicas sobre los roles de las universidades de la región
La Universidad Nacional de Itapúa (UNI) fue sede de la 88.ª sesión plenaria del Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), encuentro que reunió a más de 25 autoridades universitarias de la región. Entre ellas, participó el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, quien acompañó la presentación y aprobación de las conclusiones del seminario “Universidad, Sociedad y Estado”. El rector de la UNI, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, presentó el informe final del seminario desarrollado el 13 de noviembre en el Auditorio Central de la institución paraguaya. El documento, aprobado por unanimidad por los rectores, plantea líneas estratégicas para redefinir el papel de la Universidad latinoamericana en el nuevo escenario marcado por la inteligencia artificial, la gobernanza digital y los desafíos de equidad tecnológica. Las principales conclusiones son: a) Redefinir el rol docente, fortaleciendo el método científico y promoviendo una gobernanza académica de calidad ante las crecientes asimetrías tecnológicas en América Latina. b) Desarrollar tecnologías propias y consolidar la gobernanza de datos en las universidades públicas. c) Impulsar una educación superior aumentada, donde el docente sea mentor y la IA potencie las capacidades humanas, sin reemplazar el vínculo pedagógico. d) Reconocer a la inteligencia artificial como motor de transformación educativa, favoreciendo estudiantes críticos, creativos, científicos y éticos. e) Reafirmar el rol del Estado en garantizar financiamiento sostenible, evaluación de calidad y sistemas de acreditación que aseguren la mejora continua. f) Crear espacios especializados de trabajo en IA y Educación Superior para orientar estrategias institucionales y fortalecer capacidades regionales.
Foro de debate por los derechos de los niños y adolescentes
En la Dirección de Niñez y Juventud de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se realizó el “Foro por los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, organizado en conmemoración del aniversario de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. La jornada fue encabezada por la subsecretaria de Desarrollo Humano municipal, Alejandra Trejo, y la directora de Niñez y Juventud, Vanesa Castro. Disertaron Silvina Cohen Imach, directora de la carrera de Especialización en Clínica de Niños y Adolescentes con orientación Psicoanalítica, de la Facultad de Psicología de la UNT, quien abordó el “Diagnóstico y clínica del abuso sexual en las infancias”; la directora de Educación Municipal, Isabel Amate Pérez, quien se refirió al “Rol docente en la construcción de la identidad”; y la licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y diplomada en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (UNLA), Eva Fontdevilla, de la Fundación Abrojo, quien expuso sobre “Perspectiva y mirada de los medios de comunicación y redes sociales sobre los niños, niñas y adolescentes”. También compartió su experiencia el futbolista y actual arquero de San Martín de Tucumán, Dario Sand, con una charla denominada ““Juego limpio, mente sana”.