Pagani y Caponio visitaron la obra del acueducto de Anfama, que presenta un avance del 80%

Líneas estratégicas sobre los roles de las universidades de la región

La Universidad Nacional de Itapúa (UNI) fue sede de la 88.ª sesión plenaria del Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), encuentro que reunió a más de 25 autoridades universitarias de la región. Entre ellas, participó el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, quien acompañó la presentación y aprobación de las conclusiones del seminario “Universidad, Sociedad y Estado”. El rector de la UNI, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, presentó el informe final del seminario desarrollado el 13 de noviembre en el Auditorio Central de la institución paraguaya. El documento, aprobado por unanimidad por los rectores, plantea líneas estratégicas para redefinir el papel de la Universidad latinoamericana en el nuevo escenario marcado por la inteligencia artificial, la gobernanza digital y los desafíos de equidad tecnológica. Las principales conclusiones son: a) Redefinir el rol docente, fortaleciendo el método científico y promoviendo una gobernanza académica de calidad ante las crecientes asimetrías tecnológicas en América Latina. b) Desarrollar tecnologías propias y consolidar la gobernanza de datos en las universidades públicas. c) Impulsar una educación superior aumentada, donde el docente sea mentor y la IA potencie las capacidades humanas, sin reemplazar el vínculo pedagógico. d) Reconocer a la inteligencia artificial como motor de transformación educativa, favoreciendo estudiantes críticos, creativos, científicos y éticos. e) Reafirmar el rol del Estado en garantizar financiamiento sostenible, evaluación de calidad y sistemas de acreditación que aseguren la mejora continua. f) Crear espacios especializados de trabajo en IA y Educación Superior para orientar estrategias institucionales y fortalecer capacidades regionales.