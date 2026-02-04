Otorgan un premio nacional a la médica tucumana Bárbara Abelleira

“El valor del caso está en la rareza y en la forma en la que se manifestó. Hay muy pocos casos descriptos a nivel mundial”, explicó la médica. El paciente, un hombre de alrededor de 40 años, ingresó al Hospital Padilla con un cuadro neurológico severo, caracterizado por cefalea intensa, desorientación espaciotemporal, dificultad para responder a estímulos y rigidez de nuca. “Cuando un paciente no sabe en qué día está o no reconoce a personas cercanas, hablamos de un compromiso neurológico importante”, relató Abelleira.