Caso Narela Barreto: el hermano de la argentina hallada muerta en Los Ángeles habló de la principal hipótesis familiar

La familia de Narela Micaela Márquez Barreto, la joven argentina de 27 años encontrada muerta en Los Ángeles, intenta reconstruir qué ocurrió en las horas previas a su fallecimiento.
En medio del dolor y la incertidumbre, su hermano Santiago Barreto habló con LN+ y reveló cuál es la principal hipótesis que maneja la familia, mientras esperan los resultados de la autopsia.
Narela había emigrado a Estados Unidos hace dos años y vivía sola en un departamento que había alquilado recientemente.
Las últimas horas antes de la muerte
“Mi viejo llegó el martes a Los Ángeles y nos avisó que estaba muerta. Supuestamente estaba muerta desde el viernes, el día que desapareció. Ese parece que fue el día del homicidio”, explicó Santiago.
Según indicó, el cuerpo fue hallado a cinco cuadras del departamento donde residía la joven. Por el momento, la familia no cuenta con información oficial detallada sobre las circunstancias del hecho ni sobre posibles signos de violencia.
“No sabemos si tiene marcas. Mi viejo fue a reconocer el cuerpo, pero no la vio en el lugar de los hechos. Preferimos no preguntarle demasiado para no profundizar el dolor, porque está solo allá”, agregó.
Desmienten versiones que circularon en redes
El hermano de Narela fue categórico al desmentir algunas versiones que circularon en las últimas horas, especialmente la que mencionaba un viaje en Uber.
“Lo del Uber es mentira, eso no pasó. La cuenta estaba vinculada a la de mi mamá y el único viaje que se pidió ese día fue por una entrega puntual, por una tarjeta que ella recibió”, aclaró.
“Conocíamos a todos sus amigos”
Santiago también se refirió al entorno íntimo de su hermana y descartó cualquier hipótesis vinculada a su círculo cercano.
“Conocíamos a sus amigos. Todos los días hablaba con mi mamá. Hasta las diez de la noche habló con su amigo, estaba en su departamento y salió, creemos, a trabajar. Ella trabajaba en horario nocturno”, explicó.
Además, negó las especulaciones sobre un joven colombiano mencionadas en algunas versiones. “Lo conocemos y nos ayudó en el caso. Era la persona más cercana a mi hermana, comía con su familia, ella lo mencionaba siempre”, sostuvo.
Según afirmó, el círculo íntimo de Narela era “sano y bueno” y colaboró con la familia desde el primer momento.
La principal hipótesis de la familia
A la espera de los resultados forenses, la familia mantiene una hipótesis clara sobre lo ocurrido.
“Creemos que alguien la habrá agarrado desprevenida y realizó el homicidio”, expresó Santiago. “Hasta que no esté la autopsia, no sabemos más”, concluyó.
Colecta para repatriar el cuerpo
En paralelo, amigos y allegados de Narela lanzaron una colecta solidaria a través de Instagram para recaudar fondos y poder repatriar el cuerpo a la Argentina.
Según explicó una de sus primas, el traslado desde Estados Unidos tiene un costo estimado de 50 mil dólares, una suma imposible de afrontar para la familia sin ayuda.