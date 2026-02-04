Francia acusa a 10 hombres por drogar y violar a un niño

LILLE, Francia.- La justicia francesa imputó a 10 hombres de entre 29 y 50 años en el marco de una investigación por la presunta violación de un niño de cinco años, al que le habían suministrado drogas previamente. La investigación comenzó el 15 de febrero de 2025 después que se denunciara una fiesta “chemsex” -consumo de drogas con fines sexuales- la noche anterior en Lille, en el norte de Francia. Según la fiscalía local, el padre del niño lo puso en contacto con adultos y sufrió esa noche violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas.