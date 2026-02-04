Secciones
Francia acusa a 10 hombres por drogar y violar a un niño

El pequeño tenía 5 años cuando fue víctima de los abusos, que facilitó su propio padre.

Hace 5 Hs

LILLE, Francia.- La justicia francesa imputó a 10 hombres de entre 29 y 50 años en el marco de una investigación por la presunta violación de un niño de cinco años, al que le habían suministrado drogas previamente. La investigación comenzó el 15 de febrero de 2025 después que se denunciara una fiesta “chemsex” -consumo de drogas con fines sexuales- la noche anterior en Lille, en el norte de Francia. Según la fiscalía local, el padre del niño lo puso en contacto con adultos y sufrió esa noche violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas.

La investigación abarcó hechos cometidos entre noviembre de 2024 y esa noche, que incluyen “violación y agresión sexual con administración de sustancias a la víctima para mermar su juicio o el control de sus actos”. Diez hombres fueron imputados.

El diario local “Dernières Nouvelles d’Alsace” informó que al menos uno no estaba acusado de participar, sino de haber recibido un video y no haberlo denunciado a las autoridades.

Suicidio

Uno de los principales sospechosos se suicidó mientras estaba en prisión preventiva en junio del año pasado, señaló la fiscalía, sin proporcionar más detalles sobre su identidad.

El padre del niño fue imputado por “agresión sexual incestuosa” y “complicidad en violaciones y agresiones sexuales agravadas en perjuicio de su hijo”, según esta fuente.

El niño está al cuidado de su madre, de quien el padre se había separado antes de la presunta agresión, agregó.

