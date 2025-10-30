Secciones
Mundo

Francia incluye la figura del consentimiento en la definición penal de violación

Se hizo una reforma a partir del caso Pelicot.

Francia incluye la figura del consentimiento en la definición penal de violación REUTERS
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas FranciaAbuso sexualGisèle Pelicot
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
1

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
2

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días
3

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
4

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?
5

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
6

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Más Noticias
Horror en Río: quién era Penélope, la influencer vinculada al Comando Vermelho que murió en el megaoperativo antinarco

Horror en Río: quién era Penélope, la influencer vinculada al Comando Vermelho que murió en el megaoperativo antinarco

Muere a los 26 años una figura del vóley tras recibir una descarga eléctrica

Muere a los 26 años una figura del vóley tras recibir una descarga eléctrica

Aparecen perros azules en Chernóbil y los científicos están desconcertados: “No eran así la semana pasada”

Aparecen perros azules en Chernóbil y los científicos están desconcertados: “No eran así la semana pasada”

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Comentarios