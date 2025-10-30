Secciones
Suscribite
Ingresar
Mundo
Francia incluye la figura del consentimiento en la definición penal de violación
Se hizo una reforma a partir del caso Pelicot.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
REUTERS
Por
Juan Manuel Montero
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Francia
Abuso sexual
Gisèle Pelicot
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días
Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?
Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
Más Noticias
Horror en Río: quién era Penélope, la influencer vinculada al Comando Vermelho que murió en el megaoperativo antinarco
Muere a los 26 años una figura del vóley tras recibir una descarga eléctrica
Aparecen perros azules en Chernóbil y los científicos están desconcertados: “No eran así la semana pasada”
Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más