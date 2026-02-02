Secciones
La Tarjeta de crédito de la Caja acompaña la vuelta a clases con descuentos y cuotas sin interés
Hace 2 Hs

La Tarjeta de la Caja lanzó su promoción “Vuelta a Clases”, vigente desde el 2 de febrero hasta el 17 de marzo, con beneficios pensados para aliviar el bolsillo y acompañar el comienzo del año escolar.

La promoción permite acceder, en comercios adheridos, a un 15% de descuento en un solo pago o la posibilidad de financiar las compras en 6 cuotas sin interés, brindamos diferentes opciones para conseguir todo lo necesario para el regreso a las aulas.

La propuesta alcanza a rubros esenciales para el ciclo lectivo, como librerías, marroquinería, indumentaria infantil, escolar, deportiva y formal, y calzado, abarcando así las principales necesidades de estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, así como también de docentes, que cada año se preparan para un nuevo comienzo.

Con locales como Adidas, Paco García, Copitec, Todolandia, Equus, Macowens, Imatex, Las Pirámides, Grimoldi, Colonnese, La Sorpresa y Noraly, entre otros, la promoción ofrece variedad y accesibilidad, para así poder conseguir todo lo necesario para comenzar este nuevo año.

Los comercios adheridos y toda la información de la promoción la encuentran en las redes sociales de La Tarjeta de crédito la Caja.

