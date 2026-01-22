Secciones
SociedadActualidad

Tucumán ya tiene calendario escolar 2026: cuándo empiezan y terminan las clases

Educacion aprobó el cronograma unificado que regirá en escuelas públicas y privadas de la provincia.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA
Hace 2 Hs

El Ministerio de Educación de la provincia aprobó el esquema administrativo y pedagógico que regirá en todas las escuelas de Tucumán durante el ciclo lectivo 2026. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 0030 /5(MEd) y establece un cronograma unificado para instituciones de gestión estatal y privada, con el objetivo de garantizar la organización de los tiempos escolares en todos los niveles y modalidades.

La normativa, refrendada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, se destaca por su nivel de planificación y detalle. El documento cuenta con 77 páginas y se estructura en ocho anexos técnicos, donde se precisan las distintas actividades que conforman el desarrollo del año escolar, tanto en el aspecto pedagógico como administrativo.

Fechas clave del ciclo lectivo 2026

El calendario aprobado prevé un inicio temprano de las actividades con el propósito de asegurar el cumplimiento de los días de clase obligatorios establecidos por la normativa vigente. En ese marco, el reintegro del personal docente, profesores y bibliotecarios está fijado para el 12 de febrero.

El inicio de las clases presenciales para los niveles Inicial, Primario y Secundario será el lunes 2 de marzo, mientras que el Nivel Superior comenzará sus actividades el 18 de marzo de 2026. En tanto, el receso invernal se extenderá desde el 13 hasta el 24 de julio, y la finalización del período lectivo está prevista para el 18 de diciembre.

Fechas patrias y fortalecimiento de la identidad histórica

El calendario escolar también contempla un amplio esquema de fechas patrias, conmemoraciones y espacios de reflexión destinados a fortalecer la identidad nacional y provincial dentro de las comunidades educativas. En ese sentido, se otorga un lugar destacado a los próceres tucumanos y a las principales gestas de la historia argentina, estableciendo distintas modalidades de abordaje pedagógico.

La incorporación de figuras históricas como Bernabé Aráoz y Bernardo de Monteagudo responde a lo dispuesto por la Ley Provincial N.° 8.266 y apunta a consolidar el reconocimiento de los protagonistas de la historia tucumana, promoviendo su conocimiento y valoración en el ámbito escolar.

Temas Ministerio de Educación de TucumánSusana Montaldo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
1

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
2

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
3

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
4

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
6

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Más Noticias
Crecer con sentido: cómo saber si un emprendedor está listo para convertirse en empresario

Crecer con sentido: cómo saber si un emprendedor está listo para convertirse en empresario

Ciclo lectivo con modificaciones: el contenido que no será más obligatorio en las escuelas

Ciclo lectivo con modificaciones: el contenido que no será más obligatorio en las escuelas

Quién es la figura que sorprendió al sumarse a la programación de Radio Mitre

Quién es la figura que sorprendió al sumarse a la programación de Radio Mitre

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

Se espera un jueves caluroso en Tucumán: ¿volverán las lluvias?

Se espera un jueves caluroso en Tucumán: ¿volverán las lluvias?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Seguramente va a llegar a Tucumán: la advertencia de Medina Ruiz tras la primera muerte por gripe A en el país

"Seguramente va a llegar a Tucumán": la advertencia de Medina Ruiz tras la primera muerte por gripe A en el país

Comentarios