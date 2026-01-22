Tucumán ya tiene calendario escolar 2026: cuándo empiezan y terminan las clases

El Ministerio de Educación de la provincia aprobó el esquema administrativo y pedagógico que regirá en todas las escuelas de Tucumán durante el ciclo lectivo 2026. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 0030 /5(MEd) y establece un cronograma unificado para instituciones de gestión estatal y privada, con el objetivo de garantizar la organización de los tiempos escolares en todos los niveles y modalidades.
La normativa, refrendada por la ministra de Educación, Susana Montaldo, se destaca por su nivel de planificación y detalle. El documento cuenta con 77 páginas y se estructura en ocho anexos técnicos, donde se precisan las distintas actividades que conforman el desarrollo del año escolar, tanto en el aspecto pedagógico como administrativo.
Fechas clave del ciclo lectivo 2026
El calendario aprobado prevé un inicio temprano de las actividades con el propósito de asegurar el cumplimiento de los días de clase obligatorios establecidos por la normativa vigente. En ese marco, el reintegro del personal docente, profesores y bibliotecarios está fijado para el 12 de febrero.
El inicio de las clases presenciales para los niveles Inicial, Primario y Secundario será el lunes 2 de marzo, mientras que el Nivel Superior comenzará sus actividades el 18 de marzo de 2026. En tanto, el receso invernal se extenderá desde el 13 hasta el 24 de julio, y la finalización del período lectivo está prevista para el 18 de diciembre.
Fechas patrias y fortalecimiento de la identidad histórica
El calendario escolar también contempla un amplio esquema de fechas patrias, conmemoraciones y espacios de reflexión destinados a fortalecer la identidad nacional y provincial dentro de las comunidades educativas. En ese sentido, se otorga un lugar destacado a los próceres tucumanos y a las principales gestas de la historia argentina, estableciendo distintas modalidades de abordaje pedagógico.
La incorporación de figuras históricas como Bernabé Aráoz y Bernardo de Monteagudo responde a lo dispuesto por la Ley Provincial N.° 8.266 y apunta a consolidar el reconocimiento de los protagonistas de la historia tucumana, promoviendo su conocimiento y valoración en el ámbito escolar.