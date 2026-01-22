Tucumán ya tiene calendario escolar 2026: cuándo empiezan y terminan las clases

El Ministerio de Educación de la provincia aprobó el esquema administrativo y pedagógico que regirá en todas las escuelas de Tucumán durante el ciclo lectivo 2026. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 0030 /5(MEd) y establece un cronograma unificado para instituciones de gestión estatal y privada, con el objetivo de garantizar la organización de los tiempos escolares en todos los niveles y modalidades.