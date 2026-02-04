Manina Aguirre: “Los sueños no tienen fecha de vencimiento”

- Fue un año difícil, si. La frustración de no poder concretar ese protagónico fue grande. Sin embargo, tuve la oportunidad de hacer un papel corto en “Tartufo”, en 10 funciones con bastón y férula, y fue una forma de seguir adelante. Y luego llegaron los Artea, que reconoce a todas las obras teatrales presentadas y con un homenaje a mi persona. Lo viví como una caricia de parte de mis colegas y una señal de que, aún en la pausa o en la dificultad, el camino sigue teniendo sentido