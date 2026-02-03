Las acciones argentinas se desplomaron en Wall Street y el riesgo país volvió a superar los 500 puntose

El panel tecnológico Nasdaq de Wall Street se hundía 2%, debido a que las empresas tecnológicas más importantes continuaron su reciente caída. Nvidia cayó más de un 3% ante indicios de un enfriamiento de las relaciones con OpenAI. La insatisfacción de la startup con los últimos chips de inteligencia artificial de Nvidia ha estancado las negociaciones con el fabricante de chips para una inversión de hasta 100 000 millones de dólares, un plan que su director ejecutivo, Jensen Huang, minimizó el lunes. Amazon y Microsoft también perdieron terreno ante la continua liquidación de acciones de software.