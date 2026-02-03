Secciones
Recepción de campeones: Javier Milei recibió a Luciano Benavides tras su histórica coronación en el Dakar

El piloto salteño, flamante ganador en la categoría motos de la edición 2026, visitó la Casa Rosada junto a su hermano Kevin, excampeón en la misma prueba. El Presidente celebró el logro en redes sociales con un mensaje de bienvenida para los referentes del rally mundial.

RECONOCIMIENTO. Luego de su hazaña en el desierto, Luciano Benavides y su hermano Kevin fueron recibidos en la Casa Rosada. RECONOCIMIENTO. Luego de su hazaña en el desierto, Luciano Benavides y su hermano Kevin fueron recibidos en la Casa Rosada.
Hace 1 Hs

El Salón de los Bustos de la Casa Rosada fue el escenario de un encuentro que celebró la excelencia deportiva argentina en el desierto. Este martes, el presidente Javier Milei recibió a Luciano Benavides, quien recientemente se consagró campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos, en una de las definiciones más electrizantes en la historia de la competencia.

Del encuentro también participó su hermano, Kevin Benavides, una leyenda viva de la especialidad (bicampeón en motos en 2021 y 2023) que en esta última edición dio el salto a las cuatro ruedas con una destacada actuación en la categoría Challenger de autos. El mandatario reflejó la reunión en sus redes oficiales con una foto junto a los pilotos y la leyenda: "Bienvenidos campeones".

Una definición para los libros de historia

La visita a Balcarce 50 corona una hazaña deportiva sin precedentes para Luciano. El piloto del equipo Red Bull KTM Factory Racing logró el título en tierras saudíes tras una remontada que parecía imposible: en la última etapa de 105 kilómetros en Yanbu, logró descontar una desventaja de tres minutos frente al estadounidense Ricky Brabec.

La precisión del salteño fue tal que terminó ganando la clasificación general por apenas dos segundos, la diferencia más estrecha en la historia del Dakar para la categoría de dos ruedas. Tras la reunión protocolar, Luciano posó frente a la Casa Rosada, en plena Plaza de Mayo, exhibiendo con orgullo el trofeo "Tuareg" que lo acredita como el mejor del mundo en la disciplina.

DE GALA. Luciano Benavides posa con el trofeo antes de ser recibido por el Presidente de la Nación. DE GALA. Luciano Benavides posa con el trofeo antes de ser recibido por el Presidente de la Nación.

El legado de los Benavides

El encuentro con el Presidente también puso de relieve el peso de la "dinastía" Benavides en el deporte motor. Con este triunfo de Luciano, los hermanos salteños suman ahora tres títulos del Dakar para la Argentina en la categoría motos, consolidando al país como una potencia indiscutida en el rally raid más exigente del planeta.

Mientras Luciano disfruta de su primer título grande, Kevin ya empieza a trazar su camino en la categoría de autos, demostrando que la ambición de la familia por seguir conquistando dunas sigue más vigente que nunca.

