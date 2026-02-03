Recepción de campeones: Javier Milei recibió a Luciano Benavides tras su histórica coronación en el Dakar

El Salón de los Bustos de la Casa Rosada fue el escenario de un encuentro que celebró la excelencia deportiva argentina en el desierto. Este martes, el presidente Javier Milei recibió a Luciano Benavides, quien recientemente se consagró campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos, en una de las definiciones más electrizantes en la historia de la competencia.