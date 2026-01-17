Histórico: Luciano Benavides se consagró campeón del Rally Dakar en una definición para el infarto

Argentina hizo su regreso a lo más alto del podio en la carrera más difícil del mundo. Luciano Benavides inscribió este sábado su nombre en la historia del Rally Dakar al conseguir la victoria en motos. En su novena participación, el piloto de KTM logró lo que ayer parecía una utopía. Remontó una desventaja de 3 minutos y 20 segundos y torció la carrera a su favor por el margen más estrecho de los 48 años de historia del evento: solo 2 segundos.