"Cuti" Romero explotó contra la dirigencia de Tottenham y dejó un mensaje demoledor

Capitán de los Spurs y referente del vestuario, Romero remarcó el esfuerzo del grupo en un contexto adverso. Jugó apenas 45 minutos por una molestia física, pero explicó que intentó estar disponible aun sin sentirse bien, sobre todo por una situación que calificó de “increíble y vergonzosa” y es que el equipo contó únicamente con 11 futbolistas del primer equipo para afrontar el partido.