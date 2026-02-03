"Cuti" Romero explotó contra la dirigencia de Tottenham y dejó un mensaje demoledor

Cristian “Cuti” Romero volvió a exponer el malestar interno en Tottenham Hotspur con un mensaje dirigido a la dirigencia del club. Tras el empate 2-2 frente a Manchester City, el defensor argentino utilizó su cuenta de Instagram para dejar en evidencia una problemática que viene arrastrándose desde hace tiempo: la falta de variantes en el plantel.
Capitán de los Spurs y referente del vestuario, Romero remarcó el esfuerzo del grupo en un contexto adverso. Jugó apenas 45 minutos por una molestia física, pero explicó que intentó estar disponible aun sin sentirse bien, sobre todo por una situación que calificó de “increíble y vergonzosa” y es que el equipo contó únicamente con 11 futbolistas del primer equipo para afrontar el partido.
El reclamo del campeón del mundo aparece en un momento delicado para Tottenham. En la Premier League, el equipo marcha 14°, con 29 puntos en 24 fechas, y apenas nueve unidades lo separan de la zona de descenso. El mercado de pases tampoco ayudó a aliviar el escenario. Llegaron Conor Gallagher y el lateral Souza, mientras que se concretó la salida del goleador Brennan Johnson rumbo a Crystal Palace.
No se trata de un enojo aislado. Romero ya había apuntado contra los directivos tras la derrota ante Bournemouth, cuando pidió disculpas a los hinchas y sostuvo que, en los momentos difíciles, “deberían ser otros los que salgan a hablar”. Incluso fue más lejos al asegurar que desde hace años los responsables “solo aparecen cuando las cosas van bien”.
Ese diagnóstico también lo había planteado en 2024, cuando cuestionó la política de contrataciones y comparó la planificación del club con la de los grandes protagonistas del fútbol inglés. En aquella oportunidad, reclamó un cambio de mentalidad y advirtió que la estructura del club permite aspirar a pelear por títulos, siempre y cuando se asuman responsabilidades.
Mientras tanto, Tottenham buscará un respiro el sábado 7, cuando visite a Manchester United en Old Trafford.