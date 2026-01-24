Agónico grito de Cuti Romero: el defensor salvó al Tottenham pero encendió las alarmas por una lesión

El desarrollo del encuentro en Turf Moor volvió a exponer las carencias ofensivas de un Tottenham que parece haber perdido la brújula en el área rival. Lo más llamativo de la estadística actual es que la zaga central es la principal vía de gol: Micky van de Ven abrió el marcador a los 37 minutos con su séptimo tanto de la campaña, mientras que Romero alcanzó los seis gritos oficiales, quedando apenas por debajo de los ocho que ostenta el delantero Richarlison. Esta anomalía goleadora permitió empatar un partido que el Burnley tenía prácticamente en el bolsillo tras las anotaciones de Axel Tuanzebe y Lyle Foster, este último aprovechando las desatenciones defensivas que el equipo londinense no logra corregir.