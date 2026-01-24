Agónico grito de Cuti Romero: el defensor salvó al Tottenham pero encendió las alarmas por una lesión
El argentino anotó de cabeza a los 90 minutos para rescatar un empate 2-2 ante el Burnley, aunque debió retirarse con una molestia física en el cierre del partido. Pocos goles argentinos en el resto de la jornada europea.
En medio de una temporada sumamente irregular para el Tottenham, la figura de Cristian Romero continúa agigantándose, esta vez no solo por su firmeza en la marca, sino por una faceta goleadora implacable. Por la fecha 23 de la Premier League, los "Spurs" rescataron un empate agónico frente al Burnley gracias a un cabezazo certero del cordobés cuando el reloj marcaba el minuto 90. Con este tanto, el "Cuti" suma su tercer gol seguido en este inicio de 2026, consolidándose como el máximo anotador del equipo en el año calendario y permitiéndole a los dirigidos por Thomas Frank evitar una derrota que hubiera sido catastrófica para sus aspiraciones europeas.
La curiosa dependencia de los centrales
El desarrollo del encuentro en Turf Moor volvió a exponer las carencias ofensivas de un Tottenham que parece haber perdido la brújula en el área rival. Lo más llamativo de la estadística actual es que la zaga central es la principal vía de gol: Micky van de Ven abrió el marcador a los 37 minutos con su séptimo tanto de la campaña, mientras que Romero alcanzó los seis gritos oficiales, quedando apenas por debajo de los ocho que ostenta el delantero Richarlison. Esta anomalía goleadora permitió empatar un partido que el Burnley tenía prácticamente en el bolsillo tras las anotaciones de Axel Tuanzebe y Lyle Foster, este último aprovechando las desatenciones defensivas que el equipo londinense no logra corregir.
Sin embargo, el festejo por el empate se vio empañado casi de inmediato. Segundos después de su gol salvador, Romero debió abandonar el campo de juego con una evidente molestia física durante el tiempo de descuento. Esta situación genera una preocupación máxima de cara al compromiso del próximo miércoles por la Champions League ante el Eintracht Frankfurt. Con el equipo estancado en la 13ª posición de la Premier League y a siete puntos de la zona de copas internacionales, perder al capitán y referente defensivo podría ser un golpe letal para un plantel que ya se encuentra fuera de la FA Cup y la Copa de la Liga.