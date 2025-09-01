"Duele que me traten de sucio o linyera": el afligido descargo de Peter Lanzani

Despojado de cualquier escudo, Peter Lanzani se sumergió en una entrevista íntima con Infobae donde recorrió cada arista de su vida. Desde la autogestión en el mundo artístico, los éxitos de adolescente hasta llegar a las nominaciones de los Oscar, de la necesaria terapia que vino después de la exposición y de lo dificultoso que es lidiar con las opiniones de un público "preocupado" por su apariencia, el reconocido actor se sinceró sobre su vida y sobre los comentarios que recibió en el último tiempo acerca de su aspecto físico.
Una apariencia que no siempre puede elegir
El intérprete que adelantó a Infobae que "iría a cortarse el pelo al salir de la entrevista", advirtió que hace muchos años que no soy quien decide cómo lo lleva. Porque si esa fuese mi elección, me vería loquísimo… Así me gusta jugar”. Sin embargo, aunque esta no sea su decisión, señala que su apariencia "preocupó a varios". A pesar de que al actor le gusta jugar con su aspecto, hay muchas miradas y juicios que debe atravesar.
“Es increíble como, todavía, seguimos ‘junando’ a las personas por su apariencia. Y creo que ya será algo muy difícil de cambiar”, profundizó el artista sobre los comentarios ajenos. Entre tantos juicios a los que se enfrentó, hay algunos que más resonaron en las redes sociales sobre su físico. A mí, con humor y sin humor, me han tildado de todo. Me dicen ‘sucio’, ‘linyera’, ‘facho’, ‘zurdo asqueroso’, entre otras tantas cosas.
El dolor de Peter Lanzani ante las opiniones
Y aunque el ex "Aliado" responda con más de sus trabajos, no puede evitar que aquellas opiniones lleguen a afectarle. “Hiere. Todo eso hiere. ¿Cómo no va a doler? Somos seres sensibles por sobre lo que fuese. Y por más duro que uno se proponerse ser, las balas entran”, infiere Peter.
"Lamentablemente, vivimos en una era de opinólogos. En la que todos sabemos de todo. Y la verdad es que nadie sabe de nada”, apuntó Peter sobre los comentarios irrestrictos del internet. Y también reparó en los riesgos de toda la vorágine de juicios. “Lo peor es que, quizás, todo eso que nos llega desde afuera condiciona el modo en el que nos sentimos y del ‘cómo’ nos dejamos ver. Convirtiéndose así en una peligrosa arma de doble filo”.