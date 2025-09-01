"Duele que me traten de sucio o linyera": el afligido descargo de Peter Lanzani

Despojado de cualquier escudo, Peter Lanzani se sumergió en una entrevista íntima con Infobae donde recorrió cada arista de su vida. Desde la autogestión en el mundo artístico, los éxitos de adolescente hasta llegar a las nominaciones de los Oscar, de la necesaria terapia que vino después de la exposición y de lo dificultoso que es lidiar con las opiniones de un público "preocupado" por su apariencia, el reconocido actor se sinceró sobre su vida y sobre los comentarios que recibió en el último tiempo acerca de su aspecto físico.