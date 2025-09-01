Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

"Duele que me traten de sucio o linyera": el afligido descargo de Peter Lanzani

En una sentida entrevista, Peter Lanzani habló sobre los juicios ajenos y cómo en ocasiones cuesta lidiar con ellos.

Peter Lanzani se sinceró sobre las opiniones acerca de su aspecto físico. Peter Lanzani se sinceró sobre las opiniones acerca de su aspecto físico. Captura: Infobae.
Hace 1 Hs

Despojado de cualquier escudo, Peter Lanzani se sumergió en una entrevista íntima con Infobae donde recorrió cada arista de su vida. Desde la autogestión en el mundo artístico, los éxitos de adolescente hasta llegar a las nominaciones de los Oscar, de la necesaria terapia que vino después de la exposición y de lo dificultoso que es lidiar con las opiniones de un público "preocupado" por su apariencia, el reconocido actor se sinceró sobre su vida y sobre los comentarios que recibió en el último tiempo acerca de su aspecto físico.

Escándalo en Turquía: Mauro Icardi le pegó un cabezazo a un hincha y la China Suárez terminó a los gritos

Escándalo en Turquía: Mauro Icardi le pegó un cabezazo a un hincha y la China Suárez terminó a los gritos

Peter Lanzani contó en una profunda entrevista con Infobae, cuáles son los prejuicios que recibe por su aspecto. El protagonista de "Argentina 1984", no solo habló de proyectos cinematográficos, sino también de su experiencia fuera de la vida mediática y de las inseguridades que le generaron los comentarios del ámbito público.

Una apariencia que no siempre puede elegir 

El intérprete que adelantó a Infobae que "iría a cortarse el pelo al salir de la entrevista", advirtió que hace muchos años que no soy quien decide cómo lo lleva. Porque si esa fuese mi elección, me vería loquísimo… Así me gusta jugar”. Sin embargo, aunque esta no sea su decisión, señala que su apariencia "preocupó a varios". A pesar de que al actor le gusta jugar con su aspecto, hay muchas miradas y juicios que debe atravesar.

“Es increíble como, todavía, seguimos ‘junando’ a las personas por su apariencia. Y creo que ya será algo muy difícil de cambiar”, profundizó el artista sobre los comentarios ajenos. Entre tantos juicios a los que se enfrentó, hay algunos que más resonaron en las redes sociales sobre su físico. A mí, con humor y sin humor, me han tildado de todo. Me dicen ‘sucio’, ‘linyera’, ‘facho’, ‘zurdo asqueroso’, entre otras tantas cosas.

El dolor de Peter Lanzani ante las opiniones  

Y aunque el ex "Aliado" responda con más de sus trabajos, no puede evitar que aquellas opiniones lleguen a afectarle. “Hiere. Todo eso hiere. ¿Cómo no va a doler? Somos seres sensibles por sobre lo que fuese. Y por más duro que uno se proponerse ser, las balas entran”, infiere Peter.

"Lamentablemente,  vivimos en una era de opinólogos. En la que todos sabemos de todo. Y la verdad es que nadie sabe de nada”, apuntó Peter sobre los comentarios irrestrictos del internet. Y también reparó en los riesgos de toda la vorágine de juicios. “Lo peor es que, quizás, todo eso que nos llega desde afuera condiciona el modo en el que nos sentimos y del ‘cómo’ nos dejamos ver. Convirtiéndose así en una peligrosa arma de doble filo”.

Temas Peter Lanzani
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Erika de Sautu Riestra a los 58: el personaje polémico que conquista en En el Barro

Erika de Sautu Riestra a los 58: el personaje polémico que conquista en En el Barro

Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
2

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
3

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
4

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
5

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro
6

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Más Noticias
La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La Voz Argentina se renovará ante la caída del rating: la decisión de Telefe

La Voz Argentina se renovará ante la caída del rating: la decisión de Telefe

Feriados de septiembre 2025: ¿habrá fin de semana largo para los tucumanos?

Feriados de septiembre 2025: ¿habrá fin de semana largo para los tucumanos?

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Alerta amarilla: vientos de hasta 90km/h y tormentas abundantes castigarán el norte

Alerta amarilla: vientos de hasta 90km/h y tormentas abundantes castigarán el norte

La serie argentina que el New York Times eligió entre las 30 imperdibles del mundo: ¿la viste?

La serie argentina que el New York Times eligió entre las 30 imperdibles del mundo: ¿la viste?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Comentarios