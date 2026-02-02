Ni Liverpool, ni Barcelona: qué club europeo buscaría contratar a Lionel Messi

La posibilidad de volver a ver a Lionel Messi en el fútbol europeo volvió a tomar fuerza en las últimas horas. Desde Turquía, distintos medios informaron que Galatasaray reactivó los contactos con el entorno del astro argentino y analiza las condiciones de una propuesta que, de concretarse, tendría un impacto fuerte en el mercado de pases.
Según trascendió en la prensa local, el club de Estambul retomó conversaciones que ya habían existido meses atrás y hoy evalúa la viabilidad de una operación compleja. En ese marco, se conocieron algunas de las exigencias que Messi habría planteado para aceptar el desafío: disputar únicamente los partidos como local (serían 12 en Estambul) y no jugar encuentros fuera de casa. Además, la estadía en el Viejo Continente sería por un período acotado, de apenas una temporada.
Las versiones indican que, dado el contrato vigente del rosarino con Inter Miami, cualquier arribo a Turquía debería resolverse mediante un préstamo con opción de compra. Por ahora, los dirigentes del Galatasaray estudian el alcance económico y deportivo de esas condiciones antes de avanzar formalmente.
Messi tiene vínculo con Inter Miami hasta fines de 2028 y es la gran figura del proyecto deportivo del club estadounidense desde su llegada en 2023. Bajo su liderazgo, el equipo logró los primeros títulos de su historia y el capitán argentino sumó premios individuales y registros goleadores destacados en la MLS.
En noviembre del año pasado, el presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, ya había reconocido públicamente el interés por el campeón del mundo en Qatar 2022, al asegurar que el club contaba con la solidez económica necesaria para afrontar una operación de ese calibre. Aunque por entonces las charlas no prosperaron, en Turquía aseguran que el sueño nunca se abandonó.
Por ahora, todo se mueve en el terreno de las conversaciones preliminares. Las próximas semanas serán clave para saber si el interés se traduce en una negociación concreta o si la chance de un último paso europeo de Messi queda solo en una intención ambiciosa.