Ni Liverpool, ni Barcelona: qué club europeo buscaría contratar a Lionel Messi

Según trascendió en la prensa local, el club de Estambul retomó conversaciones que ya habían existido meses atrás y hoy evalúa la viabilidad de una operación compleja. En ese marco, se conocieron algunas de las exigencias que Messi habría planteado para aceptar el desafío: disputar únicamente los partidos como local (serían 12 en Estambul) y no jugar encuentros fuera de casa. Además, la estadía en el Viejo Continente sería por un período acotado, de apenas una temporada.