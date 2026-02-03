¿Por qué sentís punzadas en el corazón cuando estás triste? La explicación

El dolor en el pecho aparece, por lo general, cuando nuestro sufrimiento es intenso o mantenido en el tiempo. Es común que este efecto psicofísico de elevada intensidad aparezca en los duelos. Perder a alguien o sufrir una ruptura afectiva son dos desencadenantes habituales. También los periodos de crisis en las transiciones, así como las decepciones más dolorosas.