El dolor y la angustia de "Pepe" Cibrián tras la burla en "Olga" por su intento de ser padre

Pero las burlas no quedaron allí, sino que desde el canal de streaming tomaron de punto a Cibrián Campoy e invitaron a sus seguidores a hostigarlo. En vivo, invitaron a los oyentes a comentar en la cuenta de Instagram del actor si la forma correcta de decirlo era "orín u orina". Además aseguraron que si una foto no llegaba a 2.000 comentarios, no seguirían con el programa.