Por qué Roberto Giordano figura en los archivos sobre Jeffrey Epstein

La reciente difusión de archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos de tráfico sexual de menores, sumó un capítulo inesperado a la investigación internacional: la aparición del nombre de Roberto Giordano, el reconocido estilista argentino fallecido en noviembre de 2024.
Los documentos forman parte de una masiva desclasificación de más de seis millones de archivos judiciales y administrativos que vuelven a poner bajo la lupa la red de vínculos personales, financieros y sociales que rodearon a Epstein durante años.
Transferencias de dinero y contactos registrados
Según los registros incorporados a la causa, Epstein habría realizado en varias oportunidades transferencias de dinero a nombre de Roberto Giordano. La mayoría de esos giros bancarios rondarían los 500 dólares cada uno. Los papeles oficiales no precisan el motivo de las transferencias ni establecen de manera explícita a qué tipo de servicios o actividades podrían haber estado asociadas.
Además de los movimientos financieros, los archivos incluyen intercambios de correos electrónicos que dan cuenta de un vínculo directo entre ambos.
Un viaje a Punta del Este
Entre los datos más relevantes figura un viaje de Jeffrey Epstein a Uruguay en diciembre de 2016. Ese desplazamiento queda documentado en un correo electrónico en el que el financista pospone una reunión con el entonces primer ministro de Israel, Ehud Barak, alegando un traslado urgente a Punta del Este.
La ciudad balnearia aparece vinculada a actividades sociales y empresariales de Giordano en esos años, período en el que el estilista residía en Uruguay y mantenía presencia en eventos de alto perfil.
Quién fue Roberto Giordano
Roberto Giordano tenía 79 años al momento de su muerte y fue durante décadas una figura central de la moda y el estilismo en la Argentina. Alcanzó notoriedad por sus desfiles en el Río de la Plata y por su vínculo con celebridades y sectores de la alta sociedad.
En sus últimos años vivió en Uruguay, luego de haber enfrentado condenas judiciales en Argentina por defraudación al Estado y por el incumplimiento en el pago de aportes previsionales.
Una investigación que sigue abierta
La mención de Giordano en los archivos del caso Epstein se inscribe en una desclasificación más amplia que continúa generando nuevas líneas de análisis sobre el entramado de relaciones del financista estadounidense. La documentación sigue siendo objeto de revisión judicial y de investigación periodística a nivel internacional, mientras se reconstruyen los alcances de su red de contactos y movimientos de dinero.