Por qué Roberto Giordano figura en los archivos sobre Jeffrey Epstein

Una investigación que sigue abierta

La mención de Giordano en los archivos del caso Epstein se inscribe en una desclasificación más amplia que continúa generando nuevas líneas de análisis sobre el entramado de relaciones del financista estadounidense. La documentación sigue siendo objeto de revisión judicial y de investigación periodística a nivel internacional, mientras se reconstruyen los alcances de su red de contactos y movimientos de dinero.