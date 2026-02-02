Secciones
Mundo

Por qué Roberto Giordano figura en los archivos sobre Jeffrey Epstein

La desclasificación de miles de documentos del caso Epstein reveló que el financista estadounidense mantuvo contactos financieros y al menos un viaje a Punta del Este junto al estilista argentino.

Por qué Roberto Giordano figura en los archivos sobre Jeffrey Epstein
Hace 1 Hs

La reciente difusión de archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos de tráfico sexual de menores, sumó un capítulo inesperado a la investigación internacional: la aparición del nombre de Roberto Giordano, el reconocido estilista argentino fallecido en noviembre de 2024.

Los documentos forman parte de una masiva desclasificación de más de seis millones de archivos judiciales y administrativos que vuelven a poner bajo la lupa la red de vínculos personales, financieros y sociales que rodearon a Epstein durante años.

Transferencias de dinero y contactos registrados

Según los registros incorporados a la causa, Epstein habría realizado en varias oportunidades transferencias de dinero a nombre de Roberto Giordano. La mayoría de esos giros bancarios rondarían los 500 dólares cada uno. Los papeles oficiales no precisan el motivo de las transferencias ni establecen de manera explícita a qué tipo de servicios o actividades podrían haber estado asociadas.

Además de los movimientos financieros, los archivos incluyen intercambios de correos electrónicos que dan cuenta de un vínculo directo entre ambos.

Un viaje a Punta del Este

Entre los datos más relevantes figura un viaje de Jeffrey Epstein a Uruguay en diciembre de 2016. Ese desplazamiento queda documentado en un correo electrónico en el que el financista pospone una reunión con el entonces primer ministro de Israel, Ehud Barak, alegando un traslado urgente a Punta del Este.

La ciudad balnearia aparece vinculada a actividades sociales y empresariales de Giordano en esos años, período en el que el estilista residía en Uruguay y mantenía presencia en eventos de alto perfil.

Quién fue Roberto Giordano

Roberto Giordano tenía 79 años al momento de su muerte y fue durante décadas una figura central de la moda y el estilismo en la Argentina. Alcanzó notoriedad por sus desfiles en el Río de la Plata y por su vínculo con celebridades y sectores de la alta sociedad.

En sus últimos años vivió en Uruguay, luego de haber enfrentado condenas judiciales en Argentina por defraudación al Estado y por el incumplimiento en el pago de aportes previsionales.

Una investigación que sigue abierta

La mención de Giordano en los archivos del caso Epstein se inscribe en una desclasificación más amplia que continúa generando nuevas líneas de análisis sobre el entramado de relaciones del financista estadounidense. La documentación sigue siendo objeto de revisión judicial y de investigación periodística a nivel internacional, mientras se reconstruyen los alcances de su red de contactos y movimientos de dinero.

Temas Jeffrey Epstein
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle
1

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

¿Por qué detuvieron a la pareja del Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?
2

¿Por qué detuvieron a la pareja del "Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención
3

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”
4

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
5

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

Jaldo reforzó la línea de seguridad: Ir a fondo, sin impunidad y que caiga quien tenga que caer
6

Jaldo reforzó la línea de seguridad: "Ir a fondo, sin impunidad y que caiga quien tenga que caer"

Más Noticias
¿Por qué detuvieron a la pareja del Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

¿Por qué detuvieron a la pareja del "Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Cómo diferenciar el cáncer de colon de otras enfermedades: síntomas de alerta que no hay que ignorar

Cómo diferenciar el cáncer de colon de otras enfermedades: síntomas de alerta que no hay que ignorar

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

¿Cuándo es la fiesta más salvaje?: el polémico correo de Elon Musk a Jeffrey Epstein

"¿Cuándo es la fiesta más salvaje?": el polémico correo de Elon Musk a Jeffrey Epstein

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

Comentarios