Jack Doohan vuelve a la Fórmula 1 tras ser reemplazado por Franco Colapinto: qué rol ocupará

La salida de Doohan de Alpine se dio de manera abrupta, luego de apenas seis carreras como piloto titular en 2025. Sus actuaciones irregulares y una serie de incidentes en pista aceleraron la decisión del equipo francés, que apostó por Colapinto desde la séptima fecha del calendario. Aquella determinación marcó un freno en seco para el australiano, que quedó relegado y sin un lugar estable en la Máxima.