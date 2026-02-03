Jack Doohan vuelve a la Fórmula 1 tras ser reemplazado por Franco Colapinto: qué rol ocupará

Después de varios meses fuera de la categoría, Jack Doohan encontró una nueva puerta de entrada a la Fórmula 1. El australiano, que había sido desplazado de la titularidad en Alpine tras la irrupción de Franco Colapinto, fue confirmado como piloto de reserva de Haas F1 Team para la temporada 2026.
La salida de Doohan de Alpine se dio de manera abrupta, luego de apenas seis carreras como piloto titular en 2025. Sus actuaciones irregulares y una serie de incidentes en pista aceleraron la decisión del equipo francés, que apostó por Colapinto desde la séptima fecha del calendario. Aquella determinación marcó un freno en seco para el australiano, que quedó relegado y sin un lugar estable en la Máxima.
En ese contexto, Doohan buscó alternativas para no alejarse del automovilismo de elite. Probó suerte en la Super Fórmula japonesa, aunque esa experiencia no prosperó tras varios accidentes durante los ensayos. Finalmente, el vínculo con Haas le permitirá seguir dentro del paddock de la F1, aunque desde un rol secundario y a la espera de una oportunidad.
Con 23 años, el australiano ocupará el puesto de piloto de reserva y estará disponible en caso de que los titulares Esteban Ocon u Oliver Bearman no puedan competir. Compartirá esa función con el japonés Ryo Hirakawa, quien ya venía cumpliendo ese papel dentro de la estructura.
“Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1”, expresó Doohan tras el anuncio oficial, y remarcó que el objetivo es crecer junto al equipo pensando en el desafío que representará 2026. Desde Haas, el director Ayao Komatsu destacó su experiencia previa como piloto de reserva y valoró su motivación por volver a competir al máximo nivel.
El paso de Doohan por Alpine dejó números discretos. Participó en siete Grandes Premios entre 2024 y 2025, no logró sumar puntos y su mejor resultado fue un 13° puesto en China. Su última carrera fue en Miami, donde abandonó en la primera vuelta tras un toque, episodio que terminó de sellar su salida y abrió definitivamente el camino para Colapinto.