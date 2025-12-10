Jack Doohan sufrió un fuerte accidente en su primera prueba en la Súper Fórmula japonesa

Jack Doohan, compañero de Franco Colapinto en Alpine, inició su nueva etapa deportiva con un susto inesperado. En su primera prueba postemporada en la Súper Fórmula japonesa, el australiano protagonizó un fuerte accidente en el circuito de Suzuka, lo que obligó a detener la sesión con bandera roja y a su traslado en ambulancia para realizar estudios preventivos.
Doohan, que no tendrá asiento en la Fórmula 1 en 2026, decidió apostar por Japón como plataforma para relanzar su carrera. El piloto, hijo del histórico múltiple campeón de motociclismo Mick Doohan, llegó al equipo Kondo Racing y todo indica que será piloto titular la próxima temporada, aunque Toyota todavía no lo confirmó de manera oficial. Su llegada responde a la vacante dejada por Kenta Yamashita, quien emigró a KCMG.
El impacto, que no dejó secuelas físicas graves, generó preocupación inmediata en el paddock. Al terminar el ensayo, Doohan no participó de la conferencia de prensa y los organizadores explicaron su ausencia por “razones personales”.
Un 2026 con rivales conocidos
En esta nueva aventura, el australiano volverá a cruzarse con un nombre familiar para los hinchas argentinos: Sacha Fenestraz. El franco-argentino continuará ligado al poderoso equipo TOM’S y estará al frente del monoplaza durante las primeras jornadas de pruebas en Suzuka.
Además, Freddie Slater tomará el auto de Fenestraz en el último día de test, mientras que Ugo Ugochukwu se sumará a la escudería a bordo del vehículo que hasta este año utilizó Sho Tsuboi.
Qué es la Súper Fórmula japonesa
Considerada la categoría de monoplazas más prestigiosa de Japón, la Super Fórmula es uno de los certámenes más veloces del mundo después de la F1. Sus autos utilizan chasis Dallara y motores suministrados por Honda o Toyota, lo que convierte a la serie en un escenario de altísima exigencia técnica.
Con sedes icónicas como Suzuka, Fuji y Motegi, la categoría es un semillero clave para pilotos internacionales. Desde 1973 atravesó distintas denominaciones -Fórmula 2000, Fórmula 2 japonesa, Fórmula 3000, Fórmula Nippon- hasta adoptar su nombre actual en 2013.
Doohan buscará allí lo que no pudo conseguir en 2025: reconstruir confianza, sumar ritmo y mantenerse en el radar de la élite del automovilismo mundial.