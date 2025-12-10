Jack Doohan sufrió un fuerte accidente en su primera prueba en la Súper Fórmula japonesa

Doohan, que no tendrá asiento en la Fórmula 1 en 2026, decidió apostar por Japón como plataforma para relanzar su carrera. El piloto, hijo del histórico múltiple campeón de motociclismo Mick Doohan, llegó al equipo Kondo Racing y todo indica que será piloto titular la próxima temporada, aunque Toyota todavía no lo confirmó de manera oficial. Su llegada responde a la vacante dejada por Kenta Yamashita, quien emigró a KCMG.