Ramiro González, antes del debut de la Reserva: "El objetivo es que los chicos lleguen a Primera"

Más allá de la tabla de posiciones, González tiene claro cuál es el norte de su gestión. En la Reserva, el éxito no se mide solo en puntos, sino en la cantidad de futbolistas que logran dar el salto al profesionalismo. Por eso, al ser consultado sobre sus expectativas numéricas para el torneo, el DT fue tajante y corrió el foco del resultado inmediato. “No los calificaría (por puntos). Nuestro objetivo es que a fin de año Atlético tenga jugadores que puedan jugar en Primera. Eso buscamos”, sentenció, alineándose con la política institucional de potenciar el patrimonio del club.