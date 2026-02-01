Premios Grammy 2026: conocé a los ganadores de la ceremonia más importante de la música

Grabación del año: “Luther”, Kendrick Lamar w/ SZA
El arrolador show de Lady Gaga en los Grammys
Estrellas del rock rindieron tributo a Ozzy Osbourne en los premios Grammy
Ozzy Osbourne, el legendario cantante de heavy metal, falleció en julio de 2025. En la gala de los premios Grammy se le rindió un tributo en el que participaron Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan y Slash. Los músicos interpretaron “War Pigs”, de la banda Black Sabbath, fundada por Osbourne junto con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.
El Premio “Dr. Dre” al Impacto Global
Q-Tip le entregó a Pharrell Williams el premio “Dr. Dre al impacto global” por sus contribuciones no solo a la música sino a la cultura en general.
Canción del año: “Wildflower,” Billie Eilish
"No siento que tenga que decir nada pero nadie es ilegal en tierra robada, y creo que tenemos que seguir levantando nuestras voces y seguir luchando porque la gente importa. Al carajo con ICE", expresó la artista en un fuerte repudio a la agencia de Estados Unidos encargada de la deportación masiva de migrantes que impulsa el gobierno de Donald Trump.
Mejor interpretación pop solista: “Messy,” Lola Young
"No sé que decir. Gracias, muchas gracias. Lo logramos, los amo todos", fueron las palabras con las que Lola Young resumió la emoción por recibir el Grammy a la canción que fue viral en TikTok.
Mejor álbum pop vocal: "Mayhem" de Lady Gaga
Tras una arrolladora presentación en el escenario del tema "Abracadabra", Lady Gaga ganó el Grammy a Mejor álbum vocal pop por "Mayhem". "Quiero decir a las mujeres en la música, se que es difícil estar en un estudio rodeada de varones pero las incentivo a que luchen por sus canciones, como productoras, para que las escuchan fuerte. Creo en el trabajo duro y este álbum es eso para mi", expresó la cantante en su discurso, en el que además dedicó un especial agradecimiento a su pareja. "Trabajaste mucho por esto. Te amo".
Mejor álbum de música country contemporánea: "Beautifully Broken" de.Jelly Roll
“Hubo un momento en mi vida que estaba roto, por eso escribí este álbum y no pensé que tuviera oportunidad. Había días que pensaba cosas horribles, era un ser humano horrible. Creí que la música y Dios tenían el poder de cambiar mi vida. Jesús es para todos”, dijo.
Bad Bunny recibió el premio a Mejor álbum de música urbana y criticó la violencia contra los inmigrantes
El puertorriqueño, gracias a "Debí tirar más fotos", se impuso un una terna en la que también estaba nominada Nicky Nicole por por Naiki. “Antes de agradecerle a Dios, quiero decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos estadounidenses también”, expresó el artista.
Minutos antes, Trevor Noah se había sentado junto a Bad Bunny y lo felicitó por retribuir a Puerto Rico con su residencia de conciertos en la isla. El presentador le dijo luego al cantante: “Si las cosas siguen empeorando aquí en Estados Unidos, ¿puedo irme a vivir contigo a Puerto Rico?” Y Bad Bunny respondió: “Trevor, tengo noticias para ti: Puerto Rico es parte de Estados Unidos”. “No se lo digas a ellos,” bromeó Noah.
En medias y shorts, Justin Bieber volvió a los escenarios de los premio Grammy
Mejor Nuevo Artista: Olivia Dean
Emocionada hasta las lágrimas, la cantante británica hizo una mención especial durante su discurso. "Soy la nieta de un inmigrante, soy un producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas. No somos nada los uno sin los otros. Muchas gracias".
Así llegaban Justin Bieber y su esposa Hailey a la ceremonia
Apático y con pocas ganas de sonreir a las cámaras, Justin Bieber fue a la ceremonia de los Grammy acompañado de su esposa. El cantante canadiense, nominado en cuatro categorías en esta edición, actuará por primera vez en la gala de los premios.
Steven Steven Spielberg se llevó su primer Grammy
El documental "Music by John Williams" se llevó la estatuilla a mejor película musical en la previa de la ceremonia principal. Este reconocimiento ubicó a Spielberg en el exclusivo grupo de los EGOT, reservado para quienes recibieron un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony a lo largo de sus trayectorias.
Las celebridades brillaron en la alfombra roja de los Grammy
Las estrellas llegan a la 68° edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Entre los nominados de este año se encuentran Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny, Karol G, Sabrina Carpenter, entre otros.
Mejor álbm de rap: GNX — Kendrick Lamar
"Es un honor estar aquí. Dios es la gloria. Los amo", expresó el arista que se convirtió en el rapero con más nominaciones en la historia de los Grammy.
Sabrina Carpenter cautiva al público con una interpretación de su éxito "Manchild"
La cantante interpretó su sencillo “Manchild” en el escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles, en una ambientación que recreó un aeropuerto.
El look de Sabrina Carpenter en la alfombra roja de los Grammy
La provocadora Sabrina Carpenter llegó con un vestido personalizado de Valentino, translúcido y elegante. Esta noche compite en seis categorías, incluidas Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.
El imponente vestido de Lady Gaga
Lady Gaga, nominada a siete premios Grammy este año, llegó con un impactante vestido de cuello alto confeccionado con plumas negras.
Lista parcial de ganadores de los Premios Grammy 2026
- Compositor del año, no clásico: Amy Allen.
- Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Defying Gravity”, Cynthia Erivo and Ariana Grande.
- Mejor interpretación de rap: “Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice, con Kendrick Lamar y Pharrell Williams.
- Mejor álbum de country tradicional: “Ain’t In It For My Health”, Zach Top.
- Mejor álbum de R&B: “Mutt”, Leon Thomas.
- Mejor álbum de música dance/electrónica: “EUSEXUA”, FKA twigs.
- Mejor álbum de rock: “Never Enough”, Turnstile.
- Mejor álbum de música alternativa: “Songs of a Lost World”, The Cure.
- Mejor álbum de jazz vocal: “Portrait”, Samara Joy.
- Mejor álbum de jazz instrumental: “Southern Nights”, Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore.
- Mejor álbum de latin jazz: “A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole”, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro.
- Mejor álbum de góspel: “Heart of Mine”, Darrel Walls, PJ Morton.
— Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “Coritos Vol. 1”, Israel & New Breed.
— Mejor álbum de pop latino: “Cancionera”, Natalia Lafourcade.
- Mejor álbum de rock o música alternativa latina: “Papota”, Ca7riel & Paco Amoroso.
- Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “Palabra de to’s (seca)”, Carín León.
- Mejor álbum latino tropical: “Raíces”, Gloria Estefan.
- Mejor interpretación de música global: “EoO”, Bad Bunny.
- Mejor álbum de música global: “Caetano e Bethânia Ao Vivo”, Caetano Veloso y Maria Bethânia.
- Mejor interpretación de música africana: “Push 2 Start”, Tyla.
- Mejor álbum de reggae “BLXXD & FYAH”, Keznamdi.
- Mejor álbum de declamación de poesía: “Words for Days Vol. 1”, Mad Skillz.
- Mejor álbum de comedia: “Your Friend, Nate Bargatze”, Nate Bargatze.
- Mejor álbum de teatro musical: “Buena Vista Social Club”
- Mejor interpretación coral: “Ortiz: Yanga”
- Mejor compendio clásico: “Ortiz: Yanga”
- Mejor composición clásica contemporánea: “Ortiz: Dzonot”
- Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “Sinners”, varios artistas.
— Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: “Golden”, de “KPop Demon Hunters”.
- Mejor banda sonora para un medio audiovisual (premio para los compositores): “Sinners”, Ludwig Göransson.
- Productor del año, no clásico: Cirkut.
- Mejor video musical: “Anxiety”, Doechii.
- Mejor película musical: “Music by John Williams”.
- Mejor portada de álbum: “Chromakopia”.
Ca7riel y Paco Amoroso se llevaron el premio a mejor álbum rock o alternativo latino
En la previa a la ceremonia central, el dúo de Ca7riel y Paco Amoroso se quedaron con el premio Grammy 2026 a mejor álbum rock o alternativo latino, que se entregan en la pre-gala. Competían contra Genes Rebeldes, Aterciopelados; Astropical, Bomba Estéreo; Rawayana, Astropical; Algorythm, Los Wizzards y Novela, Fito Páez.
Los Premios Grammy 2026 se entregarán este domingo 1 de febrero en una gala que medirá el impacto musical de Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar, quienes llegan a esta edición con la posibilidad de batir récords históricos de galardones. La ceremonia será transmitida por TNT y HBO. En la Argentina, el pre-show comenzará a las 21, mientras que la ceremonia principal se podrá ver desde las 22.
La noche de los Premios Grammy 2026 contará con presentaciones de Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Addison Rae, Alex Warren, Andrew Watt, Brandy Clark, Clipse, Chad Smith, Duff McKagan, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Lukas Nelson, Ms. Lauryn Hill, Olivia Dean, Post Malone, Pharrell Williams, Reba McEntire, Slash, SOMBR y The Marías.