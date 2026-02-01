Premios Grammy 2026: conocé a los ganadores de la ceremonia más importante de la música

Bad Bunny recibió el premio a Mejor álbum de música urbana y criticó la violencia contra los inmigrantes

El puertorriqueño, gracias a "Debí tirar más fotos", se impuso un una terna en la que también estaba nominada Nicky Nicole por por Naiki. “Antes de agradecerle a Dios, quiero decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos estadounidenses también”, expresó el artista.

Minutos antes, Trevor Noah se había sentado junto a Bad Bunny y lo felicitó por retribuir a Puerto Rico con su residencia de conciertos en la isla. El presentador le dijo luego al cantante: “Si las cosas siguen empeorando aquí en Estados Unidos, ¿puedo irme a vivir contigo a Puerto Rico?” Y Bad Bunny respondió: “Trevor, tengo noticias para ti: Puerto Rico es parte de Estados Unidos”. “No se lo digas a ellos,” bromeó Noah.