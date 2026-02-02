Secciones
Fin de ciclo en el Indec: Marco Lavagna renunció a la dirección en un clima de ruidos internos

Tras cinco años de gestión, el economista dejó el cargo después de haber lanzado el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Marco Lavagna conducía el Indec desde 2019.
Marco Lavagna presentó su renuncia como director del Indec, según confirmaron fuentes oficiales. La salida del funcionario se produjo en un momento de tensión interna por el congelamiento de salarios en el organismo y apenas días antes de que se conozcan los primeros resultados del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC), un proyecto central de su administración.

Lavagna había asumido el 30 de diciembre de 2019, bajo la presidencia de Alberto Fernández, con la misión de dar continuidad a la normalización institucional iniciada por Jorge Todesca.

El legado técnico

La partida de Lavagna coincidió con la implementación de cambios estructurales en la medición de la inflación. El nuevo IPC, basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18, amplió la muestra a 500.000 precios mensuales e incorporó estándares internacionales de la ONU. 

A pesar de estos avances técnicos, la salida genera incertidumbre en los sectores gremiales. Desde ATE Indec manifestaron su "alerta" por el momento de la renuncia y exigieron que el organismo mantenga su independencia total del poder político de turno.

