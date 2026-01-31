Caso Epstein: nuevos documentos mencionan a Trump, Gates, Musk y al príncipe Andrés

Una serie de documentos relacionados con la investigación del agresor sexual Jeffrey Epstein se hizo pública este viernes. Los archivos contienen referencias a diversas personalidades, aunque la agencia AFP aclaró que ninguna de ellas figura como imputada en el expediente actual.
En el caso de Donald Trump, los archivos incluyen una lista elaborada por el FBI con acusaciones de agresión sexual. La mayoría proviene de llamadas anónimas o informaciones no verificadas recibidas por el Centro Nacional de Operaciones de Amenazas.
Si bien el documento sugiere que los agentes siguieron algunas pistas, otras fueron desestimadas por falta de credibilidad. El Departamento de Justicia emitió un comunicado calificando las afirmaciones como falsas y carentes de fundamento.
Por otro lado, un borrador de correo electrónico escrito por Epstein menciona a Bill Gates. El financiero alega allí que el cofundador de Microsoft mantuvo relaciones extramatrimoniales y que él le facilitó drogas y encuentros con mujeres.
La Fundación Gates rechazó la versión y definió el contenido como acusaciones absurdas provenientes de un "conocido mentiroso".
Intercambios con Musk y Branson
Los archivos también registran comunicaciones con Elon Musk. En correos de noviembre de 2012, Epstein consultó al empresario sobre quiénes lo acompañarían en un vuelo a su isla, a lo que Musk respondió preguntando por el día de la "fiesta más salvaje".
Tras la difusión de los textos, el dueño de X declaró que la correspondencia podría malinterpretarse y pidió que se procese a quienes cometieron delitos graves con menores.
Respecto al británico Richard Branson, un correo de 2013 evidencia un trato cercano. El fundador de Virgin Group escribió que le gustaría ver a Epstein, agregando la frase: "¡Siempre y cuando traigas a tu harén!". Un portavoz de Branson aclaró que el contacto fue limitado y ocurrió hace más de una década, reiterando el repudio del magnate a las acciones de Epstein.
El Palacio de Buckingham y funcionarios
El documento expone correos entre Epstein y el ex príncipe Andrés de Inglaterra. En septiembre de 2010, Andrés invitó al financiero a cenar en el Palacio de Buckingham, asegurando que tendrían privacidad. La invitación se cursó un mes después de que Epstein le ofreciera presentarle a una mujer rusa de 26 años.
Finalmente, los registros alcanzan a Howard Lutnick, actual secretario de Comercio de Estados Unidos. Los correos indican que planeó un almuerzo en la isla caribeña de Epstein en diciembre de 2012. También se menciona a Steve Tisch, productor de cine y copropietario de los New York Giants, a quien Epstein habría presentado diversas mujeres según se desprende de los intercambios electrónicos.