Caso Epstein: nuevos documentos mencionan a Trump, Gates, Musk y al príncipe Andrés

Respecto al británico Richard Branson, un correo de 2013 evidencia un trato cercano. El fundador de Virgin Group escribió que le gustaría ver a Epstein, agregando la frase: "¡Siempre y cuando traigas a tu harén!". Un portavoz de Branson aclaró que el contacto fue limitado y ocurrió hace más de una década, reiterando el repudio del magnate a las acciones de Epstein.