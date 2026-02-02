Secciones
Sentido de pertenencia: Agustín Rossi envió un regalo especial para las inferiores de Chacarita

El arquero del Flamengo y campeón de la Libertadores tuvo un gesto de gratitud con el club que lo formó. Donó guantes profesionales para las divisiones inferiores del "Funebrero", y emocionó a todos.

NO SE OLVIDA. Agustín Rossi creció hasta ser uno de los mejores arqueros de América, pero sigue teniendo presente a Chacarita, el club que lo vio nacer.
En un fútbol donde los éxitos internacionales suelen distanciar a los protagonistas de sus puntos de partida, Agustín Rossi eligió el camino de la gratitud. El actual arquero del Flamengo, que alcanzó la cima continental al conquistar la Copa Libertadores con el conjunto brasileño, sorprendió a las autoridades y juveniles de Chacarita Juniors con una importante donación de guantes profesionales destinados a las categorías formativas.

La noticia se dio a conocer a través de los canales oficiales de la institución de San Martín, donde se compartieron imágenes de los guantes marca Reusch que Rossi envió directamente para los chicos del club. El mensaje de agradecimiento fue contundente y cargado de emoción, destacando que el sentido de pertenencia se demuestra con hechos concretos y no solo con palabras. Desde el club subrayaron que, a pesar de su presente de élite en el exterior, el guardameta sigue siendo parte fundamental de la familia "funebrera", manteniendo vivo un vínculo que nació hace más de una década en las canchas de entrenamiento del predio.

La historia de Rossi con Chacarita es profunda y significativa. Surgido del semillero, el arquero hizo su debut profesional con la institución en el año 2013, en un encuentro frente a Instituto de Córdoba. Ese fue el punto de partida para una carrera ascendente que incluyó pasos determinantes por instituciones de la talla de Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, antes de su consolidación definitiva en el fútbol brasileño. Con este gesto, Rossi no solo aporta herramientas de trabajo esenciales para los futuros porteros del club, sino que también refuerza un mensaje de identidad y valores para los juveniles que hoy sueñan con seguir sus pasos desde el arco del "Tricolor".

