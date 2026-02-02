Sentido de pertenencia: Agustín Rossi envió un regalo especial para las inferiores de Chacarita

La historia de Rossi con Chacarita es profunda y significativa. Surgido del semillero, el arquero hizo su debut profesional con la institución en el año 2013, en un encuentro frente a Instituto de Córdoba. Ese fue el punto de partida para una carrera ascendente que incluyó pasos determinantes por instituciones de la talla de Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, antes de su consolidación definitiva en el fútbol brasileño. Con este gesto, Rossi no solo aporta herramientas de trabajo esenciales para los futuros porteros del club, sino que también refuerza un mensaje de identidad y valores para los juveniles que hoy sueñan con seguir sus pasos desde el arco del "Tricolor".