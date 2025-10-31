Agustín Rossi brilla en Flamengo, pero descarta la posibilidad de jugar para Brasil

Agustín Rossi atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Consolidado como titular indiscutido en Flamengo, el arquero argentino de 30 años se ganó el reconocimiento de los hinchas brasileños y de grandes figuras del fútbol local. Sin embargo, en medio de su éxito en el “Mengão”, surgieron versiones sobre una posible nacionalización brasileña que él mismo se encargó de desmentir.
Nacido en San Martín, Buenos Aires, Rossi fue claro cuando se le consultó sobre la posibilidad de representar a Brasil: “Por el momento no lo pienso”, afirmó con contundencia.
El arquero explicó que la idea de vestir la camiseta verdeamarela nunca fue una posibilidad real, sino una especulación que surgió “más que nada de los hinchas”. “No hay nada de eso, sólo comentarios”, insistió. Su foco, asegura, está puesto en rendir al máximo nivel con Flamengo y seguir creciendo como profesional.
Figura y referente en Flamengo
Desde su llegada, Rossi se transformó en una pieza fundamental del conjunto carioca. Fue clave en la serie frente a Racing y será protagonista en la final de la Copa Libertadores, lo que refuerza su estatus como uno de los mejores arqueros del continente.
“Flamengo es un club enorme, no tengo nada de qué quejarme”, declaró Rossi, reflejando su satisfacción con el presente que vive en Brasil.
La adaptación del ex Boca fue rápida: hoy domina el área, transmite seguridad a su defensa y es uno de los líderes silenciosos del vestuario.
Sueño albiceleste
Más allá de los elogios en Brasil, Rossi no oculta su máxima ambición: volver a ser convocado por la Selección Argentina. Su deseo, confiesa, es estar entre los arqueros considerados por Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.
El arquero ya tuvo un paso por la "Albiceleste": fue citado en 2021, aunque no llegó a debutar. En 2022, tras una gran temporada con Boca, incluso se habló de que había estado en la prelista mundialista.
“Siempre tengo la ilusión de ser convocado. Si hago las cosas bien, esa oportunidad puede llegar. Pero no depende de mí”, expresó con humildad.
En el mejor momento de su carrera
Rossi parece haber alcanzado el equilibrio justo entre madurez y rendimiento. En Brasil encontró estabilidad, respaldo y la chance de competir al más alto nivel. Sin embargo, su horizonte sigue siendo celeste y blanco.
Mientras sueña con una nueva oportunidad bajo el arco de la Selección, continúa brillando en Flamengo, donde su nombre ya es sinónimo de seguridad. Y aunque el cariño de los hinchas brasileños crece partido a partido, Rossi sabe que su mayor desafío sigue estando en casa: volver a ponerse el escudo de la Argentina sobre el pecho.