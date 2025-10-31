Agustín Rossi brilla en Flamengo, pero descarta la posibilidad de jugar para Brasil

Agustín Rossi atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Consolidado como titular indiscutido en Flamengo, el arquero argentino de 30 años se ganó el reconocimiento de los hinchas brasileños y de grandes figuras del fútbol local. Sin embargo, en medio de su éxito en el “Mengão”, surgieron versiones sobre una posible nacionalización brasileña que él mismo se encargó de desmentir.