Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

La Universidad Nacional de Salta confirmó que el este ciclo lectivo sumará una nueva sede para la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Turismo. La carrera, que hasta ahora se dictaba exclusivamente en Cafayate, estará disponible también en la Sede Central Salta a partir de 2026.
La noticia marca un cambio importante para quienes buscan estudiar Turismo sin la posibilidad de trasladarse al sur provincial. La apertura busca reducir costos vinculados al alquiler, transporte y estadía, una de las principales barreras para quienes viven en localidades cercanas.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución CD ECO N.º 701/25, que establece el funcionamiento simultáneo de ambas sedes. La facultad asegura que la medida busca garantizar igualdad de oportunidades y acompañar la creciente demanda del sector turístico, un área clave en la economía regional.
El cursado será presencial en Salta y Cafayate, de lunes a viernes entre las 19 y las 23, lo que permite compatibilizar horarios laborales para estudiantes que trabajan.
Una propuesta que se expande en dos sedes
Desde la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales explicaron que la apertura en la capital no sustituye la trayectoria construida en Cafayate, sino que la complementa con una oferta adicional.
Para sostener el dictado simultáneo, la UNSa invirtió en equipamiento, conectividad satelital e infraestructura tecnológica que permitirá coordinar clases en tiempo real. El objetivo es asegurar la misma calidad formativa entre ambas comisiones y promover la interacción entre estudiantes de las dos localidades.
Cómo inscribirse en la tecnicatura
Las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2026 ya están abiertas y se realizan de manera virtual en el portal oficial de la universidad. El primer año podrá cursarse en Salta o en Cafayate según el domicilio del estudiante.
Quienes quieran inscribirse en la comisión de Salta deberán acreditar residencia en la capital o zonas cercanas. En cambio, los jóvenes de Cafayate continuarán cursando en la delegación local siguiendo la planificación vigente.
Las clases serán presenciales y mantienen el horario vespertino de 19 a 23.
Cupos y requisitos a tener en cuenta
La nueva comisión en Salta tendrá un cupo máximo de 80 ingresantes. Una vez completo, las vacantes continuarán habilitadas solo en Cafayate.
La UNSa señaló que esta decisión acompaña su compromiso con la democratización del acceso a la educación superior y la formación de perfiles profesionales capaces de fortalecer el desarrollo turístico de la provincia.