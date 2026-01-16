Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región
La eliminación del arancel a los celulares importados ya está vigente, pero el impacto en los precios es limitado. El iPhone 17 Pro Max bajó levemente en la Argentina, aunque sigue costando bastante más que en Estados Unidos y otros países de la región.
La quita total del arancel a los celulares importados comenzó a regir este jueves en la Argentina y reabrió una vieja discusión: ¿cuánto cuesta realmente un iPhone en el país y qué tan lejos sigue estando de los precios internacionales? Aunque la eliminación del impuesto representa un alivio esperado para el sector, el impacto en las góndolas es parcial y todavía deja a los teléfonos de Apple entre los más caros de la región.
El proceso de reducción impositiva había arrancado en mayo de 2025, cuando el arancel pasó del 16% al 8%. Con la baja a 0%, el Gobierno busca estimular las importaciones, generar mayor competencia y presionar a la baja tanto a los equipos importados como a los ensamblados localmente. Sin embargo, el precio final sigue condicionado por otros tributos internos que encarecen el valor al consumidor.
Cuánto cuesta hoy el iPhone 17 Pro Max en la Argentina
En el mercado oficial argentino, el iPhone 17 Pro Max con 256 GB —el modelo más avanzado de la última línea de Apple— se vende en MacStation a U$S 2.063,98, lo que equivale a $2.999.990 al tipo de cambio vigente. Si se descontaran los impuestos nacionales, el mismo equipo tendría un valor aproximado de U$S 1.569,56, es decir, $2.281.361.
El resto de la familia iPhone 17 también refleja esa brecha. El iPhone 17 Pro se comercializa a U$S 1.857,58 ($2.699.990), mientras que el iPhone 17 base cuesta U$S 1.375,98 ($1.999.990), todos en su versión de 256 GB. Quienes buscan más almacenamiento deben sumar $500.000 para la opción de 512 GB y hasta $900.000 adicionales para el modelo de 1 TB.
La comparación internacional
La distancia se vuelve más evidente al mirar los precios fuera del país. En Estados Unidos, donde Apple fija su referencia global, el iPhone 17 Pro Max (256 GB) cuesta U$S 1.199, el iPhone 17 Pro U$S 1.099 y el iPhone 17 U$S 799, sin impuestos locales.
Chile, uno de los destinos favoritos de los argentinos para comprar tecnología, también ofrece valores más bajos. En la tienda oficial de Apple, el iPhone 17 Pro Max se vende a 1.549.990 pesos chilenos (unos U$S 1.751,49), el iPhone 17 Pro a U$S 1.615,89 y el iPhone 17 a U$S 1.129,99.
En Paraguay, particularmente en Ciudad del Este, el iPhone 17 Pro Max se consigue alrededor de U$S 1.570 y el 17 Pro a U$S 1.360. Uruguay, en cambio, muestra precios más cercanos a los argentinos: el Pro Max alcanza los U$S 2.199, el Pro U$S 1.919 y el modelo base U$S 1.599.
Brasil completa el mapa regional con valores elevados: el iPhone 17 Pro Max cuesta R$ 12.499 (U$S 2.319,91), el 17 Pro R$ 11.499 (U$S 2.134,31) y el iPhone 17 R$ 7.999 (U$S 1.484,68).