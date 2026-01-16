Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

La eliminación del arancel a los celulares importados ya está vigente, pero el impacto en los precios es limitado. El iPhone 17 Pro Max bajó levemente en la Argentina, aunque sigue costando bastante más que en Estados Unidos y otros países de la región.

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara con la región Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara con la región
Hace 1 Hs

La quita total del arancel a los celulares importados comenzó a regir este jueves en la Argentina y reabrió una vieja discusión: ¿cuánto cuesta realmente un iPhone en el país y qué tan lejos sigue estando de los precios internacionales? Aunque la eliminación del impuesto representa un alivio esperado para el sector, el impacto en las góndolas es parcial y todavía deja a los teléfonos de Apple entre los más caros de la región.

El proceso de reducción impositiva había arrancado en mayo de 2025, cuando el arancel pasó del 16% al 8%. Con la baja a 0%, el Gobierno busca estimular las importaciones, generar mayor competencia y presionar a la baja tanto a los equipos importados como a los ensamblados localmente. Sin embargo, el precio final sigue condicionado por otros tributos internos que encarecen el valor al consumidor.

Celulares sin impuestos: ¿bajarán realmente los precios con la quita de aranceles?

Celulares sin impuestos: ¿bajarán realmente los precios con la quita de aranceles?

Cuánto cuesta hoy el iPhone 17 Pro Max en la Argentina

En el mercado oficial argentino, el iPhone 17 Pro Max con 256 GB —el modelo más avanzado de la última línea de Apple— se vende en MacStation a U$S 2.063,98, lo que equivale a $2.999.990 al tipo de cambio vigente. Si se descontaran los impuestos nacionales, el mismo equipo tendría un valor aproximado de U$S 1.569,56, es decir, $2.281.361.

El resto de la familia iPhone 17 también refleja esa brecha. El iPhone 17 Pro se comercializa a U$S 1.857,58 ($2.699.990), mientras que el iPhone 17 base cuesta U$S 1.375,98 ($1.999.990), todos en su versión de 256 GB. Quienes buscan más almacenamiento deben sumar $500.000 para la opción de 512 GB y hasta $900.000 adicionales para el modelo de 1 TB.

La comparación internacional

La distancia se vuelve más evidente al mirar los precios fuera del país. En Estados Unidos, donde Apple fija su referencia global, el iPhone 17 Pro Max (256 GB) cuesta U$S 1.199, el iPhone 17 Pro U$S 1.099 y el iPhone 17 U$S 799, sin impuestos locales.

Chile, uno de los destinos favoritos de los argentinos para comprar tecnología, también ofrece valores más bajos. En la tienda oficial de Apple, el iPhone 17 Pro Max se vende a 1.549.990 pesos chilenos (unos U$S 1.751,49), el iPhone 17 Pro a U$S 1.615,89 y el iPhone 17 a U$S 1.129,99.

En Paraguay, particularmente en Ciudad del Este, el iPhone 17 Pro Max se consigue alrededor de U$S 1.570 y el 17 Pro a U$S 1.360. Uruguay, en cambio, muestra precios más cercanos a los argentinos: el Pro Max alcanza los U$S 2.199, el Pro U$S 1.919 y el modelo base U$S 1.599.

Brasil completa el mapa regional con valores elevados: el iPhone 17 Pro Max cuesta R$ 12.499 (U$S 2.319,91), el 17 Pro R$ 11.499 (U$S 2.134,31) y el iPhone 17 R$ 7.999 (U$S 1.484,68).

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
2

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
3

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?
4

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Comentarios