Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

La quita total del arancel a los celulares importados comenzó a regir este jueves en la Argentina y reabrió una vieja discusión: ¿cuánto cuesta realmente un iPhone en el país y qué tan lejos sigue estando de los precios internacionales? Aunque la eliminación del impuesto representa un alivio esperado para el sector, el impacto en las góndolas es parcial y todavía deja a los teléfonos de Apple entre los más caros de la región.