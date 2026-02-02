El agro arrancó el año con fuerza: la liquidación de divisas saltó un 82% en enero

Durante enero, el sector agroexportador volcó al mercado U$S1.850 millones, una cifra que superó ampliamente los registros de diciembre y que otorgó oxígeno a las reservas internacionales. El fuerte incremento estuvo motorizado por las ventas de trigo, cebada y maíz.
Este desempeño positivo se explicó, principalmente, por un mayor volumen de embarques de la cosecha fina (trigo y cebada), sumado al flujo sostenido de maíz y derivados de la soja. Desde Ciara-CEC resaltaron que estas divisas -que representan casi la mitad de las exportaciones totales del país- son fundamentales para que las empresas mantengan la capacidad de compra de granos a los productores locales.
Pese al salto mensual, las entidades aclararon que no existe un "atraso" en la liquidación, sino que el flujo responde a ciclos comerciales: el dinero suele ingresar con una antelación de 30 días para granos y hasta 90 días para aceites y harinas.
No obstante, el informe cierra con una nota de cautela: la Argentina mantiene una estructura exportadora estancada y sigue siendo altamente dependiente de la volatilidad de los precios internacionales para generar crecimiento genuino.
A pesar del buen número mensual, los exportadores recordaron que la liquidación está sujeta a factores externos como el clima, los precios internacionales y las regulaciones vigentes. Además, advirtieron que, aunque el volumen de divisas es alto, el país no logró aumentar su techo de producción en los últimos años, lo que limitó el potencial de crecimiento del sector más dinámico de la economía.