El agro arrancó el año con fuerza: la liquidación de divisas saltó un 82% en enero

Este desempeño positivo se explicó, principalmente, por un mayor volumen de embarques de la cosecha fina (trigo y cebada), sumado al flujo sostenido de maíz y derivados de la soja. Desde Ciara-CEC resaltaron que estas divisas -que representan casi la mitad de las exportaciones totales del país- son fundamentales para que las empresas mantengan la capacidad de compra de granos a los productores locales.