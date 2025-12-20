Efecto de la baja de las retenciones: el agro, con menos peso en la mochila fiscal

Una baja

En comparación con la última medición de septiembre, cuando el Índice FADA había alcanzado el 60,9%, el indicador muestra una baja. Esta caída se explica principalmente por dos factores: la reducción permanente de las retenciones y la mejora en los precios de la soja y el maíz. Estos cambios aumentaron el valor de la producción y, en consecuencia, la renta agrícola. Además, la baja de las retenciones reduce el peso de los impuestos efectivamente sobre el productor. Las alícuotas pasaron a ser del 24% en soja (antes 26%), 8,5% en maíz (antes 9,5%), 7,5% en trigo (antes 9,5%) y 4,5% en girasol (era de 5,5%). El diagnóstico de FADA señala que, de todos los impuestos que paga una hectárea agrícola, el 56,5% son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, recursos que no vuelven a las provincias. El 37,1% son nacionales coparticipables, 5,7% corresponde a los impuestos que cobran las provincias y un 0,7% son los municipales. Un dato relevante es que la participación de los impuestos no coparticipables es una de las más bajas desde que se mide el Índice FADA (2007), esto es como resultado de la baja efectiva de las retenciones.