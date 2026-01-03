Un fuerte sismo sacudió la capital de México y alrededores

Por otras vías se difundió que durante el sismo había muerto un hombre de 67 años. Si bien en un momento se pensó que la causa del deceso había sido el terremoto -la persona cayó cuando estaba bajando unas escaleras-, fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina precisaron que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio justo en ese momento. El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Obrero Mundial, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.