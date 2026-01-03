Un fuerte sismo sacudió la capital de México y alrededores

CIUDAD DE MÉXICO.- Un terremoto de fuerte intensidad sacudió durante la mañana de ayer la capital de México y vastas regiones del centro del país, activó la alerta sísmica y obligó a evacuar edificios en forma preventiva, mientras se desplegaban los protocolos de emergencia.
Según comunicaron las autoridades del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento alcanzó una magnitud preliminar de 6,5 en la escala de Richter, y se registró a las 7.58 (hora local; 10.58 hora de la Argentina). El epicentro se localizó a unos 15 kilómetros al sudoeste de San Marcos, en el Estado de Guerrero.
El temblor se sintió con especial fuerza en Guerrero y Michoacán, aunque la alerta alcanzó también a otros distritos, como Jalisco y Tabasco.
Minutos después del sismo, helicópteros de la Policía capitalina comenzaron a sobrevolar el centro de la ciudad para evaluar posibles daños. En simultáneo, se reportaron interrupciones del suministro eléctrico en distintas colonias del norte de la capital, de acuerdo con los primeros datos oficiales.
Voceros de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México señalaron que, hasta el cierre de este reporte, las unidades de emergencia de las alcaldías no habían detectado afectaciones de gravedad, aunque los relevamientos continuaban en toda la ciudad.
Por otras vías se difundió que durante el sismo había muerto un hombre de 67 años. Si bien en un momento se pensó que la causa del deceso había sido el terremoto -la persona cayó cuando estaba bajando unas escaleras-, fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina precisaron que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio justo en ese momento. El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Obrero Mundial, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.
El movimiento telúrico también alteró la agenda institucional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, interrumpió de manera anticipada su conferencia matutina cuando sonó la alerta sísmica en el Palacio Nacional. Y funcionarios y periodistas fueron evacuados de inmediato.
Más tarde, Sheinbaum confirmó la magnitud preliminar del sismo y comunicó que mantuvo contacto con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien convocó de inmediato al Consejo Estatal de Protección Civil para analizar la situación y eventuales daños.
De acuerdo con los informes oficiales difundidos hasta el momento, no se registran daños de consideración ni en Guerrero ni en la capital mexicana. Sheinbaum detalló que se realizaron sobrevuelos de inspección en la Ciudad de México, que no detectaron afectaciones relevantes; añadió, sin embargo, que el monitoreo seguirá activo.
La presidenta agregó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, continúan con las tareas de evaluación en las zonas potencialmente afectadas. Además, agradeció a la población por la conducta durante la emergencia: “Gracias por mantener la calma”, expresó.
Las autoridades del Servicio Sismológico Nacional dieron a conocer que hasta las 12 (hora local; las 15 de la Argentina) se habían registrado 420 réplicas del sismo. La más grande, de 4.2 en escala de Richter.
Los directivos del hospital La Raza confirmaron daños luego del sismo. Imágenes que diversos usuarios de redes sociales viralizaron mostraban desprendimientos y fisuras en instalaciones médicas, lo que generó preocupación entre pacientes, familiares de los internados y personal médico.
Antecedente trágico
Especialistas recordaron que gran parte de la Ciudad de México se asienta sobre un antiguo lecho lacustre, con un subsuelo fangoso que amplifica los efectos de los sismos. Debido a esa razón, los movimientos con epicentro en la costa de Guerrero, a menos de 400 kilómetros, suelen sentirse con mayor intensidad.
El antecedente más trágico se remonta al 19 de septiembre de 1985, cuando un terremoto de magnitud 8,1 devastó amplias zonas de la capital. Aquel sismo, con epicentro en la costa del Pacífico entre Guerrero y Michoacán, causó 12.843 muertes, de acuerdo a un recuento de actas oficiales que el diario Excélsior publicó 30 años después, en 2015.