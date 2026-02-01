La UAR pasó por El Salvador y miró de cerca a Tarucas: “Que la forma de entrenar sea siempre igual”

Análisis

El secretario técnico de la UAR, José Pellicena, sintetizó el espíritu de la visita con una frase que funcionó como paraguas de todo lo demás. “Lo que estamos viendo es el funcionamiento de cada una de las franquicias, desde lo que es staff y otras dinámicas específicas”, explicó, y bajó el concepto a un punto medular. “Hemos identificado y estamos tratando de unificar lo que son los criterios de rendimiento, los parámetros de rendimiento en las cuatro franquicias, tratando de unificar el desarrollo de nuestros jugadores y de nuestro juego”, indicó.