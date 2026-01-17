“La pelota es protagonista desde el primer día”: El plan de Tarucas para el 2026

Bajo un clima adverso, Tarucas inició su pretemporada con la mira puesta en el Super Rugby Américas 2026. La lluvia marcó el arranque del trabajo en el predio del Tucumán Lawn Tennis, donde el plantel volvió a reunirse en cancha bajo las órdenes del head coach Álvaro Galindo.
El entrenador valoró la respuesta del grupo pese a las condiciones climáticas y remarcó que el objetivo inicial fue reencontrarse con la dinámica de juego. “Lo importante era ver cómo estaban los chicos y volver a encontrarnos en la cancha”, señaló.
Desde el primer día, la planificación prioriza el trabajo con pelota. Galindo fue claro al explicar el enfoque del cuerpo técnico. “No queremos hacer físico aislado. La idea es entrenar siempre con pelota, entender mejor lo que hacemos y pulirlo”, sostuvo.
El inicio de la pretemporada también apunta a la adaptación del grupo, con regresos y nuevas incorporaciones. En ese sentido, el entrenador destacó el crecimiento estructural del proyecto. “Comparado con el año pasado es muchísimo. Hay que aprovechar cada espacio y cuidarlo”, afirmó sobre el nuevo centro de entrenamiento.
Con el aprendizaje de 2025 y el objetivo de dar un salto deportivo, Tarucas comenzó a construir su camino hacia 2026 con una idea definida. “Si queremos mejorar la performance, tenemos que tener un mejor juego que nos permita dar ese paso que nos faltó”, cerró Galindo, marcando el rumbo del nuevo proceso.