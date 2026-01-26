Secciones
Matías Orlando fue designado como capitán de Tarucas para el Súper Rugby Américas

El experimentado centro será el líder de la franquicia tucumana. "Su elección tiene que ver con su trayectoria y con las ganas que mostró de ser parte del proyecto", dijo Álvaro Galindo.

JERARQUÍA. Tarucas suma experiencia y liderazgo con la llegada de Matías Orlando.
Hace 2 Hs

La preparación de Tarucas para la temporada 2026 del Súper Rugby Américas empieza a tomar forma con definiciones importantes. En ese contexto, la franquicia tucumana confirmó que Matías Orlando será el capitán del equipo en la próxima edición de la competencia continental, que afrontará por segundo año consecutivo.

La designación se da en plena etapa de preparación y responde a la intención del cuerpo técnico de consolidar un liderazgo basado en la experiencia, el compromiso y el trabajo cotidiano.

“La elección de Matías tiene que ver con su trayectoria y con las ganas que mostró de ser parte del proyecto. Está en un muy buen momento para transmitir su experiencia y aportar ese salto de calidad desde lo que él sabe hacer”, explicó Álvaro Galindo, head coach de la franquicia.

Desde Tarucas informaron además que los subcapitanes del plantel serán anunciados más adelante, una vez finalizado el proceso de evaluación interna.

El equipo tendrá su primer amistoso el  6 de febrero, cuando reciba a Dogos XV en un amistoso que se disputará desde las 18.30, en La Caldera del Parque.

“Estoy muy contento. Es una responsabilidad muy grande y un desafío muy lindo, que tomo con alegría y con muchas ganas de disfrutarlo”, dijo Orlando.

