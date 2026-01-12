Secciones
El presidente del Real Madrid respaldó a Franco Mastantuono en plena ola de críticas

Florentino Pérez tuvo un gesto público con el delantero argentino antes de la final de la Supercopa de España, en una señal interna de confianza en su proyección dentro del club.

PROYECTO. Franco Mastantuono atraviesa una etapa de adaptación en el Real Madrid, entre la exigencia del presente y la expectativa que el club mantiene sobre su crecimiento.
Hace 4 Hs

En medio de un escenario adverso, Franco Mastantuono encontró un gesto que valió más que cualquier declaración pública. Antes de la final de la Supercopa de España, Florentino Pérez eligió marcarle su respaldo al delantero argentino con una escena que se volvió viral y que funcionó como una señal interna y externa de que el presidente del Real Madrid confía en él.

El episodio ocurrió en la llegada del plantel al estadio en Arabia Saudita. Mientras el máximo dirigente saludaba con cordialidad a los jugadores, con Mastantuono el trato fue distinto. Hubo abrazo, cercanía y palabras al oído. Un gesto que Florentino solo repitió con figuras como Kylian Mbappé y Vinicius, y que no pasó desapercibido para cámaras, hinchas y medios.

La imagen tuvo un impacto inmediato. En un contexto en el que el argentino atraviesa críticas por su bajo protagonismo y por un rendimiento que todavía no logra consolidarse, el club decidió enviar el mensaje de que Mastantuono sigue siendo parte del proyecto.

RESPALDO. El abrazo del presidente con Franco Mastantuono se convirtió en la imagen más comentada de la previa y en una señal de confianza para el argentino en un momento clave de su proceso en el club. Captura Real Madrid TV

El presente deportivo, sin embargo, no ayuda. El ex River perdió la titularidad, suma pocos minutos y apenas convirtió un gol desde su llegada. En la final ante Barcelona, que el Madrid perdió 3-2, ingresó en el tramo final del encuentro, sin lograr influir de manera determinante en el desarrollo del clásico. La decisión de Xabi Alonso de hacerlo entrar por Vinicius, cuando el brasileño era el más desequilibrante, generó malestar en las tribunas y fuertes reacciones en redes sociales, que también apuntaron contra el argentino.

La prensa española fue dura. Mundo Deportivo sostuvo que Mastantuono “ha desaparecido del once titular” y que cuando ingresa “aporta poco”. MARCA, en cambio, optó por no calificarlo debido al escaso tiempo que estuvo en cancha y se limitó a remarcar que apenas tuvo participación ofensiva.

A los 18 años, y con el antecedente de haber debutado ya en la Selección Argentina, el delantero atraviesa una etapa sensible en su carrera. Las expectativas que generó su llegada al Real Madrid contrastan hoy con un presente de adaptación, errores y aprendizaje acelerado.

Por eso, el gesto de Pérez adquiere una dimensión mayor. En medio de versiones que lo ubicaban fuera del club o con un futuro incierto, la dirigencia eligió respaldarlo públicamente.

El fútbol del Real Madrid no suele conceder demasiado margen para los procesos. Sin embargo, la institución parece dispuesta a sostener a su joya argentina en uno de los momentos más exigentes de su joven carrera. Y, al menos por ahora, ese abrazo del presidente implica que el club todavía cree en Mastantuono.

