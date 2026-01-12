El presidente del Real Madrid respaldó a Franco Mastantuono en plena ola de críticas

El presente deportivo, sin embargo, no ayuda. El ex River perdió la titularidad, suma pocos minutos y apenas convirtió un gol desde su llegada. En la final ante Barcelona, que el Madrid perdió 3-2, ingresó en el tramo final del encuentro, sin lograr influir de manera determinante en el desarrollo del clásico. La decisión de Xabi Alonso de hacerlo entrar por Vinicius, cuando el brasileño era el más desequilibrante, generó malestar en las tribunas y fuertes reacciones en redes sociales, que también apuntaron contra el argentino.