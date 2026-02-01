Secciones
La contundente respuesta de Griselda Siciliani al pasacalles que Luciano Castro colgó frente a su casa

Un gesto inesperado de Luciano Castro frente a la casa de Griselda Siciliani desató especulaciones, repercusiones y una respuesta que no pasó desapercibida en el mundo del espectáculo.

En las últimas horas, un pasacalles con una contudente declaración de amor y colocado frente al domicilio de Griselda Siciliani volvió a ubicar a Luciano Castro en el centro de la escena. Esta vez no por una ficción ni por un estreno, sino por una decisión emocional llevada al terreno público luego del escándalo de lo audios que el actor le envió a una joven danesa. 

El texto, directo y sin rodeos, no dejó lugar a interpretaciones ambiguas. “Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho, Luciano”, decía el mensaje, con el nombre del actor incluido como firma explícita. No hubo metáforas ni ironías. Fue una declaración frontal, de esas que parecen pensadas para no poder ser ignoradas. Pero, ¿cuál fue la respuesta de la protagonista de "Envidiosa"?.

El gesto fue público y la respuesta no llegó: el enigmático silencio de Griselda Siciliani

Luego de que el video del pasacalles de Luciano Castro se viralizara a través de LAM, Griselda Siciliani eligió no hacer ninguna manifestación pública. Sus redes sociales permanecieron intactas: sin stories, sin posteos indirectos y sin gestos que pudieran leerse entre líneas. Un silencio llamativo y absoluto.

En el contexto argentino, donde las declaraciones suelen sobrar, callar también comunica. Para algunos, ese silencio funciona como una respuesta clara; para otros, como una decisión cuidadosamente pensada. La falta de reacción cobra aún más peso frente a una demostración de amor tan directa y expuesta.

Porque el pasacalles no fue un intercambio privado, sino un gesto público y romántico que dejó a la actriz en el centro de la escena. Y eso abrió un nuevo interrogante en el mundo del espectáculo: ¿Griselda quería o esperaba algo así? Quienes la conocen señalan que suele esquivar el melodrama mediático y preservar su intimidad, por lo que su silencio podría interpretarse como una forma sutil de tomar distancia.

