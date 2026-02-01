La contundente respuesta de Griselda Siciliani al pasacalles que Luciano Castro colgó frente a su casa

Porque el pasacalles no fue un intercambio privado, sino un gesto público y romántico que dejó a la actriz en el centro de la escena. Y eso abrió un nuevo interrogante en el mundo del espectáculo: ¿Griselda quería o esperaba algo así? Quienes la conocen señalan que suele esquivar el melodrama mediático y preservar su intimidad, por lo que su silencio podría interpretarse como una forma sutil de tomar distancia.