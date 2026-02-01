Pinamar: un adolescente de 16 años fue internado tras ser agredido por su amigo

Durante la madrugada del sábado en Pinamar, un adolescente de 16 años fue internado con un hematoma cerebral tras un episodio violento que, en un primer momento, fue atribuido a un ataque en patota. Sin embargo, con el avance de la investigación, uno de los jóvenes que se encontraba con la víctima confesó que el agresor fue el otro amigo, de 17 años, mientras él miraba.