Pinamar: un adolescente de 16 años fue internado tras ser agredido por su amigo

Durante la madrugada del sábado en Pinamar, un adolescente de 16 años fue internado con un hematoma cerebral tras un episodio violento que, en un primer momento, fue atribuido a un ataque en patota. Sin embargo, con el avance de la investigación, uno de los jóvenes que se encontraba con la víctima confesó que el agresor fue el otro amigo, de 17 años, mientras él miraba.
Según confirmó La Nación, el joven fue asistido en un centro de salud local y luego trasladado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría. El parte médico indicó que presenta un hematoma cerebral no quirúrgico y permanece bajo observación.
La agresión se produjo alrededor de las 5.30 en el estacionamiento del muelle, a pocos metros del centro de la ciudad. De acuerdo con la reconstrucción judicial, la víctima, se encontraba con dos amigos, de 14 y 17, quienes habían acompañado a sus padres a una jornada de pesca. Mientras los adultos se dirigieron al muelle, los adolescentes permanecieron en un vehículo.
Diferentes Versiones
En un primer momento, la familia sostuvo que el adolescente, identificado como Thiago, había sido atacado por un grupo de seis personas que intentaron robarle. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense aclararon que no existió tal patota y que el hecho se originó en una pelea entre jóvenes que se encontraban veraneando juntos, según informó La Nación.
Pablo Calderón, fiscal a cargo de la causa, explicó que a partir de las primeras investigaciones pudieron hacer una primera reconstrucción de los hechos. "Thiago se quedó en el auto, mientras los otros dos fueron al centro, donde habrían consumido alcohol. Al regresar se produjo la agresión, sostuvo.
El relato inicial fue sostenido durante varias horas, incluso ante la policía. Tanto la víctima como sus amigos aseguraron que un grupo de jóvenes los había atacado con violencia. Esa versión fue reproducida por los padres de Thiago.
“No encontrábamos registros en las cámaras de seguridad que respaldaran esa denuncia”, indicó el fiscal. Ante esa situación, los investigadores convocaron a los adolescentes a un centro de monitoreo para revisar imágenes de la zona. Fue allí cuando uno de ellos se quebró y confesó que la agresión había sido cometida por el joven de 17 , mientras el menor de 14 presenciaba el hecho.
Con esa declaración, quedó descartada la existencia del grupo agresor. “El grupo no existía, por eso nunca pudimos hallarlo”, manifestó Calderón. Y añadió que aún se investiga qué motivó la discusión que derivó en la golpiza.
El cambio en la investigación provocó un fuerte impacto en la familia de la víctima. El padre de Thiago expresó su desconcierto y dolor al conocer la verdad.
“Estoy decepcionado y triste", solo quiero que mi hijo esté bien”, expresó. También relató que los involucrados eran amigos de toda la vida y vecinos del barrio.
Según la última declaración incorporada a la causa, el episodio habría comenzado como un juego entre los adolescentes y escalado rápidamente. “Estaban jugando de manos, se calentó el otro y le pegó mal. Se les fue la mano”, relató el padre, en base a lo que confesó el menor de 14 años ante la policía.
La causa continúa en investigación mientras se aguarda la evolución médica del joven herido.