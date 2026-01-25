"No se olviden de Cabezas": 29 años del asesinato que sacudió al periodismo argentino

La mañana del 25 de enero de 1997 marcó un antes y un después. En una cava de Pinamar apareció un Ford Fiesta incendiado. Dentro del vehículo, el cuerpo de un hombre con las manos esposadas y dos disparos en la cabeza. Se trataba de José Luis Cabezas, un fotógrafo que en ese entonces trabajaba para la revista Noticias. Tenía 35 años, una trayectoria consolidada en el periodismo gráfico y la convicción clara de mostrar aquello que el poder prefería ocultar. Esa búsqueda fue, también, su condena.